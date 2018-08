Börse Frankfurt-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

7,95 EUR +1,40% (24.08.2018, 10:26)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

CHF 8,86 -1,01% (24.08.2018, 10:50)



ISIN Kudelski-Aktie:

CH0012268360



WKN Kudelski-Aktie:

915684



Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



Kurzprofil Kudelski:



Die Kudelski-Gruppe (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein. (24.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Kudelski-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Der Analyst senke seine Umsatzschätzung für GJ 2018/19E um 5% bzw. 6%, um die Anpassungen an IFRS 15 von etwa USD 35 Mio. und die niedrigeren Umsätze in der Security-Sparte zu berücksichtigen. In H1 habe das iDTV-Segment einen Umsatzrückgang von 18,8% J/J kW gemeldet. Dieser sei nicht nur durch den erwarteten Rückgang im Kern-DTV-Geschäft und geringere Einnahmen aus der IP-Lizenzierung bedingt, gewesen sondern auch durch rückläufige Erlöse von Kudelski Security, da das Unternehmen sich auf die Verlagerung von Umsätzen vom margenschwachen Weiterverkauf von Technologie auf margenstärkere Managed Security Services konzentriert habe. Die gesenkten Umsatzerwartungen des Analysten würden dieser Verlagerung Rechnung tragen und er senke die EBIT-Prognose für GJ 2019E nur um 3%.In H1 hätten die Kostensenkungen USD 34,9 Mio. J/J betragen. Diese Einsparungen seien jedoch durch die Restrukturierungskosten von USD 28 Mio. und die Investitionen von USD 16,2 Mio. in Skidata (geografische Expansion, Stärkung des Produkt- und Lösungsportfolios) und in IoT (Geschäftsentwicklung) mehr als ausgeglichen worden. Der Analyst erwarte in H2/2018 einen ähnlichen Trend mit geringeren Restrukturierungskosten von USD 17 Mio.Kudelski fahre mit dem Transformationsprozess fort. Dieser beinhalte Restrukturierungen, um das schwächelnde Kern-DTV-Geschäft auszugleichen. Das Security-Geschäft werde weiterentwickelt und nehme Fahrt auf. Allerdings befinde es sich nach wie vor in einer frühen Phase und benötige weitere Investitionen, weshalb es keinen Gewinn schreibe. Für Cybersecurity würden nach wie vor positive Margen bis 2020 anvisiert. IoT Security werde möglicherweise mehr Zeit benötigen, bis es die Gewinnschwelle erreicht habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kudelski-Aktie: