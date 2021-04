Angesichts dieser Entwicklung überrasche es wenig, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs, ihren Großkunden schon bald das Handeln mit Kryptowährungen möglich machen wolle.



"Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen künftig weiter steigen werde. Denn die Blockchain und darauf aufbauende Technologien würden zu den wichtigsten Zukunftsmärkten in der Finanzbranche gehören. Gerade Bitcoin werde zunehmend von vielen - auch institutionellen Investoren - als Inflationsschutz und digitales Gold angesehen. Anleger, die in Bitcoin investiert seien, sollten weiterhin an Bord bleiben.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Autor Emil Jusifov ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (06.04.2021/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährungen sind im Kommen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Immer mehr Unternehmen wie Tesla, Square oder PayPal würden in das digitale Geld investieren oder würden Zahlungen mit Krypto-Assets genehmigen. Nun habe dieser Zukunftsmarkt einen neuen Meilenstein erreicht. Am Montag habe der Krypto-Markt zum ersten Mal eine Marktkapitalisierung von 2 Mio. USD erreicht. Damit seien Kryptowährungen mehr wert, als z.B. das Edelmetall Silber, das auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,4 Bio. USD komme.