"Oft hätte ein solcher, auch nur angedeuteter Skandal die Kryptowährung zum Absturz gebracht", sage Zobel. In der vergangenen Woche sei dagegen die Auswirkung auf den Markt sehr gering geblieben, EOS habe 2,3 Prozent verloren und sei auf Monatssicht immer noch 12 Prozent im Plus.



Die schwache Aufnahme der Nachrichten habe sich auch auf der anderen Seite gezeigt. "Es gab auch viele positive News, doch auch hier kam es nicht zu starken Bewegungen der Kurse", sage Zobel. So sei bekannt geworden, dass TD Ameritrade, ein Retail Broker mit rund elf Millionen Kunden in den USA, eine eigene Kryptobörse namens ErisX ins Leben rufen werde. Dort sollten ab Frühjahr 2019 Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash und Litecoin gehandelt werden und das sowohl direkt wie auch als Futures. "Das bietet Millionen Menschen einen direkten Marktzugang, sorgt für Nachfrage und damit steigende Kurse", so Zobel. Zudem sei berichtet worden, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC bis zum 5. November neun Anträge auf Zulassung von Bitcoin-ETF prüfen wolle - wesentlich schneller als noch zuletzt erwartet. Auch dies habe nicht für Kursausschläge gesorgt.



Bitcoin sei deshalb mit einem Minus von 0,7 Prozent aus der Woche gegangen, das Plus über 30 Tage betrage aber immer noch zwei Prozent. Ether habe 4,6 Prozent verloren, Tezos rund zehn Prozent und Ripple sei mit einem Minus von 19,9 Prozent stark gebeutelt worden. Trotzdem stehe auch hier der Gewinn über 30 Tage und zwar bei 66 Prozent.



Ether stehe in der kommenden Woche dabei wieder einmal im Mittelpunkt: So sei der Ethereum Constantinopel Livegang auf dem Ropsten Testnet auf den 14. Oktober verschoben worden. Das bedeute, dass eine endgültige Freischaltung möglichweise zum 30. Oktober möglich werde. "Falls der Testlauf erfolgreich ist, sehen wir hier Potenzial für Kursgewinne", so Zobel. Insgesamt werde die kommende Woche zeigen, ob die Märkte ihre Seitwärtsbewegung verlassen und einen klaren Trend ausbilden würden - oder ob es noch eine Weile schwach schwankend weitergehe. (08.10.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Markt der Kryptowährungen zeigte in der vergangenen Woche keinen klaren Trend, so Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next block GmbH aus Berlin.Über sieben Tage lägen viele Kryptos im Minus, auf Monatssicht aber stünden oft noch starke Gewinne da. Ein einheitlicher Trend zeichne sich nicht ab, weder gute noch schlechte Nachrichten für einige Kryptowährungen hätten die Kurse richtig bewegen können.