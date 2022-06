Es werde erwartet, dass die Hard Fork "Vasil" eine Reihe von Änderungen einführe - die Verbesserung des skalierbaren Designs von Cardano und der Fähigkeiten des Netzwerks als Teil des Hydra-Upgrades, indem die mögliche Anzahl der Transaktionen pro Sekunde von derzeit 250 auf 1.000.000 erhöht werde. Zum Vergleich: Das populäre VISA-Netzwerk könne bis zu 75.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, obwohl das Netzwerk in Wirklichkeit etwa 1.700 Transaktionen pro Sekunde verarbeite.



Die Probleme der Solana-Kette, die eine beeindruckende Rally hingelegt habe und in die Top 10 der Kryptowährungen aufgestiegen sei, würden zeigen, dass die Fähigkeit des Netzwerks, Transaktionen reibungslos zu verarbeiten, sehr wichtig sei. Derzeit würden die Schöpfer von Solana immer noch daran arbeiten, das verstopfte Netzwerk zu reparieren, in dem die Latenzzeiten kürzlich bis zu neun Minuten betragen hätten. Die Schöpfer von Cardano möchten, dass das Netzwerk letztendlich Tausende von Zahlungen pro Sekunde abwickeln könne.



Hoskinson habe immer wieder darauf hingewiesen, dass viele Projekte, die schnell aufgekommen seien und hohe Bewertungen erreicht hätten, später Probleme bekommen hätten. Der Entwickler teile seine Gedanken oft mit dem Markt und den Fans und habe kürzlich auf das Risiko einer katastrophalen Fehlfunktion hingewiesen, wenn die Branche weiterhin so schnell expandiere.



Cardano konkurriere technologisch mit dem relativ neuen BitGert-Projekt, das für seine Fähigkeit, 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten, berühmt geworden sei und derzeit die schnellste Blockchain darstelle. Das kommende Hydra-Update werde es Cardano jedoch ermöglichen, die Konkurrenz in diesem Bereich zu übertreffen. Darüber hinaus würden im Ökosystem derzeit fast 500 verschiedene Projekte entwickelt, darunter Smart Contracts, DeFi-Service-Plattformen und Metaverse-Plattformen.



Eine potenziell größere Interoperabilität und Netzwerkliquidität könnte die Cardano-Blockchain innerhalb des wachsenden Metaverse-Trends aufwerten und das Projekt sowohl für Entwickler als auch für Investoren attraktiv machen.



Hoskinson glaube an das große Potenzial Afrikas, eines Kontinents mit begrenztem Zugang zu Bankdienstleistungen. Aus diesem Grund könne dieser Markt zu einem Ort werden, an dem Finanzrevolutionen wie Kryptowährungen, die dort an Popularität gewinnen würden, eingeführt würden. Cardano werde versuchen, so viel von diesem Markt wie möglich zu erobern.



