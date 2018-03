Das habe eine Reihe wichtiger Implikationen für alle, die in diesem Bereich Investmentchancen wittern würden:



Sobald nicht mehr alles steige, sondern der Markt beginne, stärker zu differenzieren, werde das tatsächliche Zukunftspotenzial einzelner Kryptowährungen wichtig.



Und hier werde es kritisch: Nach Einschätzung der Analysten sei z.B. Bitcoin als derzeit noch bekannteste weil älteste Kryptowährung kaum die, die sich langfristig als Zahlungsmittel etablieren werde.



Es gebe heute bereits eine Reihe jüngerer und innovativerer Kryptowährungen (z.B. Ripple, Dash, Monero, Stellar, ...), die einzelne Nachteile/Probleme von Bitcoin eleganter und effizienter lösen würden (auch wenn man versuche, Bitcoin aufwendig nachzurüsten, Stichwort Lightning Network). Allerdings handle es sich auch bei diesen Kryptowährungen eher um Beispiele, die zeigen würden, was langfristig alles technisch möglich sein könnte, aber nicht um Varianten, die in ihrer heutigen Form bereits klare Gewinner als "die" zukünftige Kryptowährung seien.



Gerade weil die Technologie noch so jung und dynamisch sei, sei es aus Sicht der Analysten praktisch unmöglich, jetzt schon zu sagen, welcher Ansatz sich in Zukunft zu einem weit verwendeten alternativen Zahlungsmittel entwickeln werde. Die Analysten seien mehr als skeptisch, dass es letztendlich eine der derzeitigen Kryptowährungen sein werde - die technologisch beste Lösung sei wahrscheinlich noch nicht einmal programmiert worden, sondern noch Zukunftsmusik.



Ohne letztendlichen Erfolg als "Zahlungsmittel der Zukunft" dürfte aber der zukünftige Marktwert der meisten dieser Kryptowährungen langfristig gegen Null tendieren (von den inzwischen stark wachsenden Risiken der Regulierung bzw. etwaiger Konkurrenz durch staatliches "Digitalgeld" noch ganz abgesehen).



Eine "Investition" in eine dieser Kryptowährungen zu tätigen - im Glauben heute schon den zukünftigen technologischen Gewinner identifizieren zu können - würden die Analysten für äußerst spekulativ und langfristig mit unattraktiven Erfolgswahrscheinlichkeiten versehen halten, und sollte nur mit Kapital erfolgen, mit dem man bereit sei, auch einen Totalverlust zu riskieren.



Das Thema Blockchain sei allerdings nicht auf Kryptowährungen beschränkt: Viel Geld fließe derzeit via "Initial Coin Offering" (ICO) als Start-Up Finanzierung in Unternehmen, die in Aussicht stellen würden, diese Technologie für konkrete Anwendungsfälle nutzbar zu machen (Logistik, Zahlungsverkehr, Wertpapierhandel, Timesharing, ).



Diese Dynamik sei einerseits kreativ, weil durch diesen Trial-and-Error Prozess die Möglichkeiten dieser jungen Technik in den kommenden Jahren erst so richtig ausgelotet würden. Wer eine "Investition" in ein solches Startup erwäge (indem er eine dieser "Coins" erwerbe), sollte sich aber des überdurchschnittlich hohen Totalverlustrisikos bewusst sein: Selbst bei von professionellen Investoren handverlesenen Start-Ups im US-Venture Capital Markt würden die Investoren davon ausgehen, dass es zwei Drittel der Startups letztendlich nicht schaffen würden, und nur ein niedriger einstelliger Prozentsatz zu großen erfolgreichen Unternehmen heranwachse.



Im aktuellen ICO-Markt, der von lückenhafter/fehlender Regulierung/Investorenschutz und vielen Nachahmern geprägt sei, die im aktuellen Hype rasch Kasse machen möchten, ohne eine realistische Zukunftsperspektive zu haben, dürften die Erfolgschancen langfristig noch viel niedriger sein (zumal Coins - anders als z.B. Aktien - meist gar keine Eigentumsrechte beinhalten würden, sondern oft eher mit Gutscheinen für die zukünftigen Leistungen des Startups vergleichbar seien).



In vielen Anwendungsbereichen könnten es außerdem große etablierte Firmen sein, die die neue Technologie am ehesten einem breiten Anwenderkreis schmackhaft machen würden: So investiere z.B. IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) viel Geld und Know-How in diverse Blockchain-Anwendungen (z.B. mit Maersk im Bereich Logistik, mit Hyperledger im Bereich Banken), und verschiedene Konsortien großer Banken würden Anwendungen im Bereich Zahlungsverkehr bzw. Wertpapierhandel/-abwicklung testen (z.B. Corda, bei der auch die Raiffeisen Bank International Mitglied sei). (05.03.2018/ac/a/m)





