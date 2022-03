Musks Aussagen hätten den drei Coins am Montagmorgen nur kurz positive Impulse geliefert, ehe die Gewinne wieder abgebröckelt seien. Auf 24-Stunden-Sicht würden Bitcoin und Ether nahezu unverändert notieren, während Dogecoin 0,7 Prozent verliere. Der Krypto-Gesamtmarkt notiere mit einem Minus von rund 0,2 Prozent ebenfalls wenig verändert.



In Laufe der Woche dürften die Schwankungen aber noch zunehmen, denn am Mittwoch stehe die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED auf der Agenda. Sollte dabei wie erwartet die Zinswende eingeläutet werden, wäre das tendenziell negativ für Risiko-Assets, zu denen auch Kryptowährungen gehören. Allerdings dürfte dies durch den Rücksetzer der vergangenen Wochen und Monate bereits zur Genüge eingepreist sein.



Nichtsdestotrotz sei am Kryptomarkt zumindest kurz- und mittelfristig mit anhaltend hoher Volatilität zu rechnen. Auf lange Sicht hält es "Der Aktionär" aber wie Elon Musk und bleibt bullish für Bitcoin und Ether, so Nikolas Kessler.



