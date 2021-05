Die nächsten Tage und Wochen seien wichtig, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, inwieweit die Nachfrage nach der Korrektur bestehen bleibe. Die eigenen Indikatoren von 21Shares - Anzeichen für ein starkes fundamentales Wachstum und ein anhaltend starkes Angebot von professionellen Anlegern - würden auf positive Signale hindeuten. Andere gängige Argumente für den Abschwung wie die gerade vergangene Steuersaison in den USA oder grundlegende Veränderungen im regulatorischen Umfeld - etwa aufgrund von Klimasorgen oder Maßnahmen in China - würden die Experten von 21Shares nicht überzeugen. Keiner dieser Faktoren könne als grundlegender Grund für den Absturz des Marktes angesehen werden, da dieser wahrscheinlich durch eine Mischung aus zu viel Leverage innerhalb des Marktes und dem Abbau von Positionen einiger der größeren Bitcoin-Halter getrieben worden sei. Die Anzahl der Positionen von Bitcoin-Haltern, die Bitcoin seit einem bis sechs Monaten halten würden, sei seit März leicht gesunken.



Es gebe zwei wichtige Elemente, die die Experten von 21Shares immer beleuchten würden. Erstens hätten sich die Grundlagen nicht geändert. Krypto sei eine aufstrebende Anlageklasse, die darauf abziele, das Backend der traditionellen Finanzsysteme zu verbessern. Korrekturen seien eine Reaktion auf die Tatsache, dass wir uns immer noch in den frühen Anfängen des Lebenszyklus der Akzeptanz befinden würden, da nur 2,5 Prozent der Internetbevölkerung Krypto-Nutzer seien. Bitcoin sei in vielerlei Hinsicht ein besseres Asset als Gold, obwohl das Edelmetall aufgrund seiner Historie im Vorteil sei. Es sei digital nativ und überall mit einer Internetverbindung zugänglich, es sei transparenter, überprüfbar, programmatisch knapp und einfacher zu lagern als Gold. Ethereum sei der Vermögenswert mit der besten Performance in den letzten fünf Jahren gewesen und habe die Demokratisierung von Finanzdienstleistungen durch die Abschaffung von Zwischenhändlern ermöglicht.



Zweitens sei rund die Hälfte aller Marktteilnehmer langfristige Investoren, die den Vermögenswert vor mehr als einem Jahr gekauft hätten. Der meiste Verkaufsdruck komme von Neueinsteigern und gehebeltem Handel. Zum Beispiel hätten in den letzten 24 Stunden 74 Prozent der Händler, die Bitcoin in den letzten sechs Monaten gekauft hätten, ihre Positionen verkauft oder seien an den Futures-Börsen dazu gezwungen worden. Diese beiden Faktoren seien Gründe, warum die Experten von 21Shares nicht glauben würden, dass sich etwas Grundlegendes am Markt geändert habe und Investoren so reagieren sollten. (20.05.2021/ac/a/m)





Zug (www.aktiencheck.de) - Unseren Analysen zufolge wurde der anfängliche Verkaufsdruck in den letzten Tagen vor allem durch anfängliche Verkäufe getrieben (wahrscheinlich große Investoren, die ihr Bitcoin-Engagement reduzierten), angeführt von der durch Elon Musk ausgelösten negativen Stimmung rund um Bitcoins Klimaemissionen und in gewissem Maße auch durch den längst überfälligen US-Tax Day (US-Einkommensteuererklärung) am 17. Mai, so die Experten von 21Shares.Verstärkt worden sei dies durch erzwungene Verkäufe aufgrund der automatischen Liquidationen von Händlern, die bei Bitcoin und Ethereum gehebelte Long-Positionen gehalten hätten.