In jedem Fall sollten Krypto-Investoren immer im Kopf behalten, dass große Chancen in der Regel auch mit hohem Risiko einhergehen würden. Speziell die enorme Volatilität vieler Kryptowährungen sei nichts für schwache Nerven und sollte bei der Wahl der Investitionssumme unbedingt berücksichtig werden.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:

Hinweis:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (12.03.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat in den vergangenen Monaten massiv an Wert gewonnen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Alleine seit Jahresbeginn habe sich der Kurs etwa verdoppelt. Seit dem Corona-Crash vor genau einem Jahr habe er in der Spitze sogar 1.100% zugelegt. Das sei beachtlich, werde von einem anderen, weniger bekannten Coin allerdings sogar noch übertroffen.Der Outperformer trage den Namen THETA und belege mit einer Market Cap von "nur" 6,5 Mrd. USD aktuell Rang 16 der größten Kryptowährungen der Welt. Gemessen an der Kursentwicklung müsse sich der Altcoin aber nicht hinter der digitalen Leitwährung verstecken: Seit Juni 2020 sei der Wert um rund 2.100% auf 5,54 Euro explodiert. Selbst Nachzügler, die erst zum Jahreswechsel bei THETA eingestiegen seien, hätten noch eine überdurchschnittliche Performance von knapp 200 Prozent erzielt.Das Beispiel THETA zeige aber, dass sich gerade in der Krypto-Welt auch der Blick über den Tellerrand lohnen könne. Um "exotischere" Coins wie THETA zu investieren sei jedoch ein Account bei internationalen Kryptobörsen wie Binance und Huobi erforderlich.