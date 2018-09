Insgesamt scheine es so, als ob der Ether-Preis künstlich gedrückt werde. "Und das auch mit verkürzt wiedergegebenen Zitaten, die einem der Ethereum-Gründer, Vitalik Buterin, zugeschrieben werden, wie auch mit den oben genannten negativen Artikeln", so Zobel. "Die Vermutung liegt nahe, dass der Preis künstlich gedrückt werden soll, bis er dann durch die anstehende Zulassung von Ether-Futures oder Ether-ETFs wieder massiv steigt." Spannend werde es aber auch zu sehen, wie das kommende Update mit der Inflationsbremse der Block Reward Reduktion von drei auf zwei ETH den Kurs beeinflussen werde.



Geringer als bei Ether seien die Verluste bei Bitcoin ausgefallen. Dieser habe in den vergangenen sieben Tagen rund elf Prozent verloren. "Die meisten Altcoins haben diesen Verlust gegen den US-Dollar nachgezeichnet, da sie nur über Ether oder Bitcoin in Dollar getauscht werden und ein fallender Bitcoin somit automatisch Kursverluste mit sich bringt", analysiere Zobel. Gegen ETH und BTC aber lägen sie zum Teil kräftig im Plus, so sei etwa Tezos (XTZ) rund 21 Prozent gegenüber Ether gestiegen.



Die small Kryptos würden sich also derzeit innerhalb des Krypto-Universums recht gut halten. "Dabei dürfen Anleger aber nicht übersehen, dass diese Konkurrenz derzeit weder nachweislich technisch überlegen ist, noch wirklich vom Kurs her besser dasteht", so Zobel. Ada, Eos oder Neo hätten bereits lange vor Ether einen Großteil ihres Wertes gegenüber den Alltime-Hights eingebüßt. "Eos etwa müsste um 348 Prozent steigen, um wieder auf ehemalige Höchststände gegenüber dem Dollar zu kommen, Ripple um 1233 Prozent, Ada Cardano sogar um 1554 Prozent und Neo um 934 Prozent."



"Bei Ethereum stehen die Verluste in keinem Verhältnis zu Größe und Qualität des Netzwerks und der Technologie", so Zobel. "Auf mittlere und lange Sicht werden wir hier eine Trendumkehr sehen, auch wenn es kurzfristig zu weiteren Verlusten kommen kann." Für langfristige Investoren könnte sich ein Einstieg schon wieder lohnen. (10.09.2018/ac/a/m)





