Die Möglichkeiten der Kryptowährung in Online Casinos erkunden

Bitcoin

Auch wenn dies eine gute Nachricht für Bitcoin Besitzer war, ist die Wahrheit, dass Glücksspiel mit bitcoins in Online Kasinos ein bisschen schwierig sein kann. Wenn Sie eine Wette im Wert von ein paar Dollar platzieren möchten, bedeutet dies, dass Ihre Bitcoin Wette viele Dezimalstellen haben wird. Mit anderen Worten, Sie können nicht ein klares Bild davon, wie viel Geld Sie investieren. Auf der anderen Seite, jedes Online-Casino, dass Kryptowährung akzeptiert hat Bitcoin auf der Liste. Es gibt sogar Online Kasinos, die nur mit Bitcoins (den sogenannten Bitcoin Kasinos) arbeiten.



Litecoin

Einige Monate nach Bitcoin hat eine andere Entwicklergruppe Litecoin erstellt. In der Tat, die Idee dahinter war von Bitcoin geliehen-Bergleute haben Blöcke zu lösen, um Litecoin zu schaffen, aber die Höhe der Zeit, die Sie benötigen, ist kürzer. Dies bedeutet, dass es einfacher ist, Litecoin zu erzeugen, die wahrscheinlich ist, warum diese Währung billiger ist. Im Gegensatz zu vielen anderen digitalen Währungen ist Litecoin nicht sehr volatil. Sie können auf vielen Börsen zu bekommen und Sie können es in Dutzenden von Online-Kasinos verwenden. Der relativ niedrige Preis wird Ihnen helfen, festzustellen, wie viel Geld Sie für jede Wette platzieren.



Ethereum

Die Liste wird mit einer anderen digitalen Währung fortgesetzt, die nicht sehr volatil ist und das ist Ethereum. Diese Kryptowährung wird oft mit Bitcoin verglichen, und viele Experten behaupten, dass die dahinterstehende Mechanik im Vergleich zu Bitcoin fortgeschrittener ist. Sie sagen auch voraus, dass der Wert von Ethereum in naher Zukunft steigen wird.



Leute, die Erfahrung im Bereich Online-Glücksspiel haben, sagen, dass Ethereum ideal für diese Aktivität ist. Sie müssen das Geld nicht mehr verwenden, wenn Sie die Münzen in Ihre Kasino-Geldbörse übertragen haben, da der Wert mehr oder weniger gleich bleibt. Als beliebte Kryptowährung können Sie Ethereum einfach kaufen und verkaufen. Mit anderen Worten, Sie können diese Währung schnell erhalten und verwenden. Viele Online Kasinos verwenden heute Ethereum als Zahlungsoption.



Jetzt, da Sie wissen, wie nützlich Kryptowährungen für Online-Spieler sein können, ist es Zeit, die Online-Kasinos zu analysieren, die sie akzeptieren. Entscheiden Sie sich für Kasinos, die gute Boni, schnelle Transaktionen und eine große Auswahl an Kasino-spielen anbieten. (19.04.2018/ac/a/m)









