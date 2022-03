Auch für Spätanleger noch relevant

Bevor somit aktiv in den Handel eingestiegen wird, braucht es Grundwissen, die Entscheidung für die richtige Investitionsvariante und ein Check-up des Budgets, welches zur Verfügung steht.



Die richtige Kryptowährung finden

Was für Broker die Aktie des Tages ist für Kryptoinvestoren ein Blick auf die aktuellen Ranks. Der Markt ist äußerst volatil und schwankend, sodass eine gewisse Kontinuität nur bei langfristigen Beobachtungen erkannt werden kann. Dennoch muss bereits vor der Investition klar sein, dass der Hype, den der Bitcoin erlebt hat, sich nicht auf alle anderen Kryptos übertragen muss. Stetiges und langsames Wachstum ist deutlich wahrscheinlicher als der "Millionär-über-Nacht-Effekt". Die Volatilität ergibt sich aus dem Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage. Nutzer kaufen, Nutzer verkaufen und das nicht immer parallel zueinander.



Es kommt dazu, dass äußere Einflüsse einen ganz erheblichen Effekt auf Kryptowährungen haben können. Schon mehr als einmal ist der Bitcoin-Markt durch Aussagen von Starlegende Elon Musk in Aufruhr geraten und führte zu erheblichen Schwankungen. Für Investoren gilt es dann einen ruhigen Kopf zu bewahren, denn wer panisch verkauft, könnte einen kurz darauf eingehenden Boom verpassen.



Der Panik-Faktor beeinflusst den Markt

Amateur-Anleger gelten in der Szene auch als "Panik-Anleger", da sich das mediale Interesse zwar rapide vergrößert hat, jedoch die Grundkenntnisse noch immer zu gering sind. Schlagzeilen, die darauf hindeuten, dass eine bestimmte Kryptowährung über sich selbst hinauswachsen lässt, sorgen dafür, dass jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte.



Normale Kursschwankungen, die bei erfahrenen Anlegern keine Panikattacken mehr auslösen, können bei fehlender Erfahrung zu Verlustangst führen. Jetzt werden die gekauften Coins mit hohen Verlusten abgestoßen, was den Markt noch weiter zum Einbruch führen lässt. Die Panikreaktion der Neu-Anleger beeinflusst den Markt stärker, als Experten vor einiger Zeit gedacht hätten.



Das zeigt klar, warum es nicht hilfreich ist, ohne Sinn und Verstand FIAT-Währung in Kryptowährung zu tauschen, immer mit dem Bild vorm inneren Auge einmal ein Krypto-Millionär zu werden. Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden, wenn es darum geht, langfristige und auch gewinnbringende Investments zu tätigen. (10.03.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Hype um die Kryptowährung Bitcoin hat Menschen zu Millionären gemacht, die zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Riecher hatten. Mittlerweile ist der Wert des Coins auf astronomische Höhen gestiegen und ein Investment erscheint so manchem Anleger zu gewagt. Der Krypto Markt ist jedoch alles andere als tot und die Chancen, dass sich Investments auch jetzt noch auszahlen, sind hoch. Dennoch gibt es einige Faktoren, die bei der Bereitschaft zur Investition gegeben sein müssen, denn Verluste sind natürlich möglichst gering zu halten.Der Hype um den Bitcoin liegt zwar bereits in der Vergangenheit, doch auch die Zukunft sieht für Investoren rosig aus. Heute muss es nicht mehr die Mutter aller Kryptowährungen sein, denn es stehen zahlreiche neue Währungen in den Startlöchern, die den Markt schon erobert haben oder kurz davor sind. Bevor es jedoch tatsächlich an den Tausch von FIAT-Währungen in Kryptos geht, sollte eine persönliche Checkliste beachtet werden.Bislang sind gerade einmal rund 10 Millionen Menschen aktiv am Kryptohandel in Deutschland beteiligt, was das Potenzial nach oben einmal deutlich anzeigt. Bevor jedoch ein Investment getätigt wird, muss ein fundiertes Grundwissen vorhanden sein. Viele Menschen haben sich noch nie mit der alternativen Zahlungsmethode beschäftigt und können durch getätigte Investitionen auch Gefahr laufen, ihr Geld zu verlieren.