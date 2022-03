Rohstoff-Experte Mike McGlone von Bloomberg glaube indes daran, dass der Bitcoin relative Stärke gegenüber den Aktienmärkten zeigen und zu einem Sicherungs-Asset reifen könne. Kurzfristig halte aber auch er weiteren Druck auf die Kurse und einen erneuten Test der wichtigen Marke von 30.000 Dollar für möglich.



Statt einem Ausbruch nach oben rücke beim Bitcoin nun die horizontale Unterstützung im Bereich von 36.000 Dollar in den Fokus. Wegen der großen Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung im Ukraine-Konflikt und dem Vorgehen der US-Notenbank FED in Sachen Zinswende sei kurz- und mittelfristig mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Auf lange Sicht bleibe "Der Aktionär" aber klar bullish.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wegen dem Krieg in der Ukraine und der Angst vor den Folgen für die Weltwirtschaft steuern Investoren sichere Häfen an - und der Bitcoin gehört offenbar nicht dazu, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während Gold oberhalb ein neues 19-Monats-Hoch markiert habe, müsse der Kryptomarkt einen Teil der deutlichen Gewinne aus der Vorwoche wieder abgeben.Der Bitcoin habe Mitte letzter Woche kurz über den horizontalen Widerstand im Bereich von 45.000 Dollar gespitzt, für einen nachhaltigen Ausbruch habe es aber erneut nicht gereicht. Ein Großteil der kurzfristigen Kursgewinne habe er seitdem aber wieder abgeben müssen. Mit einem Minus von fast vier Prozent auf 24-Stunden-Sicht rutsche der Kurs am Montagvormittag wieder unter die 38.000er Marke - und damit auf das Niveau vom Beginn der Vorwoche.Zwischenzeitliche Hoffnungen, dass der Bitcoin als Krisenwährung einen anhaltenden Nachfrage-Boom erleben und sich in der Folge stärker von den Aktienmärkten abkoppeln könne, hätten sich damit zunächst nicht erfüllt. Gefragt sei stattdessen Gold, dessen Preis pro Feinunze zweitweise auf über 2.000 Dollar gestiegen sei.Bitcoin sei viel zu riskant, um als "sicherer Hafen" oder Wertspeicher genutzt zu werden und habe damit "seinen ersten großen Test" nicht bestanden. "Ich glaube nicht, dass er eine zweite Chance bekommt", so der Krypto-Skeptiker.Wie immer, wenn sich Schiff zum Bitcoin äußere, lasse die Reaktion der Krypto-Community nicht lange auf sich warten. "Der erste große Test kam also, nachdem der Bitcoin um 100 Millionen Prozent gestiegen ist", frage beispielsweise Krypto-Analyst Benjamin Cowen in den Kommentaren ungläubig.