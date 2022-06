Der Bitcoin befinde sich - genau wie viele Aktienindices - in einem Bärenmarkt. Mit Blick auf den anhaltenden Makro-Gegenwind und die schlechte Stimmung unter den Marktteilnehmern sehe auch "Der Aktionär" aktuell geringe Chancen auf eine schnelle Trendwende oder gar eine neue Rally. Kurzfristig seien auch weitere Verluste nicht auszuschließen.



An der starken langfristigen Perspektive für die digitale Leitwährung ändere sich dadurch aber nichts. Auch nach diesem Durchhänger werde der Bitcoin wieder den Vorwärtsgang einlegen. Wer genügend Geduld mitbringe, könne Schwächephasen wie die aktuelle daher nutzen, um sukzessive eine Position auf- oder auszubauen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt kehre nach den deutlichen Schwankungen der letzten Tage etwas Ruhe ein, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf 24-Stunden-Sicht notiere der Bitcoin am Donnerstagnachmittag wenig verändert knapp oberhalb der wichtigen 30.000-USD-Marke. Die Seitwärtsrange der vergangenen Wochen setze sich damit zunächst fort und könnte womöglich noch monatelang andauern.Tom Lee, Mitgründer der Analysefirma Fundstrat, sei eigentlich als großes Bitcoin-Bulle bekannt. Kurz nachdem die digitale Leitwährung im November 2021 bei fast 69.000 USD ein neues Allzeithoch markiert habe, habe er für das Jahr 2022 ein Kursziel von 200.000 USD ausgerufen.Ein gutes halbes Jahr und einen heftigen Rückschlag an den Märkten später äußere sich der Analyst in einem CNBC-Interview jetzt aber deutlich bescheidener zu den mittelfristigen Aussichten beim Bitcoin. Zwar sehe er auf dem aktuellen Niveau bereits Anzeichen einer Bodenbildung, im weiteren Jahresverlauf traue er der digitalen Leitwährung jedoch keine neuen Höchststände mehr zu. Auf die Frage, wo er den Bitcoin zum Jahresende sehe, habe Lee gesagt: "Ich glaube, dass der Bitcoin auf Jahressicht unverändert notieren wird, vielleicht etwas im Plus."Von einem "Krypto-Winter" wolle der Fundstrat-Gründer aber trotzdem nicht sprechen. "Den letzten Krypto-Winter gab es 2018, als der Bitcoin um 90 Prozent gefallen ist", erinnere Lee. Aktuell notiere der Bitcoin gute 50% unter dem Allzeithoch und stabilisiere sich im Bereich von 30.000 USD. Angesichts des Debakels beim Krypto-Projekt Terra und Stellenstreichungen bei Coinbase entwickle sich der Bitcoin damit wesentlich besser, als viele Menschen erwartet hätten.