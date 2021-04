Nahezu zwergenhaft wirke die Digitalwährung, wenn man sie im Vergleich zu Fiatwährungen betrachte. Dort habe der Chinesische Yuan mit einer Umlaufmenge von rund 223,6 Billionen und einer Market Cap von umgerechnet 565,7 Millionen Bitcoin die Nase vorn. Auf den Rängen würden US-Dollar mit fast 20 Billionen Umlaufmenge und einer Market Cap von 331,0 Millionen Bitcoin sowie der Euro mit 13,6 Billionen oder 268,7 Millionen Bitcoin folgen.



Der Bitcoin komme derzeit auf 18,7 Millionen Einheiten und belege damit im direkten Vergleich zu den größten Währungen der Welt Rang 14. Den Russischen Rubel, den Thailändischen Baht und den Mexikanischen Peso habe der aber bereit hinter sich gelassen.



Bitcoin und Co hätten in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Spätestens seit Ende 2020 befinde sich Kryptomarkt wieder in einer Bullenphase. Das Ende der Fahnenstange ist dabei nach Einschätzung des "Aktionär" noch nicht erreicht - im Gegenteil: Der nahende Ausbruch auf neue Höchststände dürfte dem Bitcoin zusätzlichen Schub liefern und auch am Gesamtmarkt für Impulse sorgen, so Nikolas Kessler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat am Wochenende die Marke von 60.000 Dollar zurückerobert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Damit würden ihn aktuell keine drei Prozentpunkte mehr von neuen Höchstständen trennen. Auch viele Altcoins stünden kurz vor neuen Rekordhochs oder hätten diese bereits erreicht. Und doch sei der Kryptomarkt selbst auf diesem Niveau noch verhältnismäßig klein.9.193 Coins und Token seien beim Datenportal coinmarketcap.com gelistet. Alle zusammen kämen auf eine Market Cap von 2,08 Billionen Dollar. Der Bitcoin als mit Abstand größte und prominenteste Kryptowährung komme dabei auf rund 1,13 Billionen Dollar oder gut 54 Prozent des Gesamtmarkts. Das sei mehr als beeindruckend - vor allem wenn man bedenke, dass der Bitcoin erst vor zwölf Jahren quasi aus den Nichts erschaffen worden sei.Damit sei der Bitcoin allerdings nur halb so groß wie Apple, das derzeit wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,23 Billionen Dollar sei der Tech-Konzern sogar mehr wert als der gesamte Kryptomarkt. Auch Microsoft (1,93 Billionen Dollar), Saudi Aramco (1,90 Billionen Dollar), Amazon (1,70 Billionen Dollar) und Alphabet (1,54 Billionen Dollar) würden weit mehr auf die Börsenwaage als der Bitcoin bringen.