Nach Informationen von Cointelegraph.com habe der Iran keine notwendigen Lizenzen ausgestellt, die es Krypto-Minern erlauben würden, Ausrüstung zum Schürfen von digitalen Währungen in das Land zu importieren. Der Grund dafür sei das Fehlen einer Genehmigung der Regierung gewesen. Das Einführen von Mining-Ausrüstungen in den Iran sei grundsätzlich verboten, wobei die Behörden Einfuhrzölle für einige von ihnen festgelegt hätten, die sich auf Computer und Zentralprozessoren beziehen würden.



Hier sei an die jüngsten Worte des iranischen Ministers für Informations- und Kommunikationstechnologie, Mohammad Javad Azari Jahromi, erinnert. Jahromi habe behauptet, dass das Land zu einem attraktiven Standort für Krypto-Miner geworden sei, und habe hinzugefügt, dass "das Mining-Geschäft gesetzlich nicht verboten sei, aber die Regierung und die Zentralbank das Zollamt angewiesen haben, die Einfuhr von Mining-Ausrüstung zu verbieten, bis neue Vorschriften erlassen werden".



Technisch gesehen befinde sich der Preis der bekanntesten digitalen Währung in einer sehr kritischen Lage. Zum Zeitpunkt des Schreibens teste der Bitcoin seine entscheidende Unterstützung nahe der 9.490 USD, die mit dem 61,8% Fibo-Niveau der letzten Aufwärtsbewegung zusammenfalle. Ein Durchbruch dieser Grenze könnte mit einem Rückgang in Richtung der Unterseite des bärischen Trendkanals verbunden sein. (24.07.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es besteht kein Zweifel daran, dass die USA zu den wichtigsten Ländern gehören, wenn es um die Entwicklung neuer Technologien geht, so die Experten von XTB.Die Blockchain sei solch eine neue Technologie. Die jüngsten Trends würden jedoch signalisieren, dass die Krypto-Industrie in der größten Volkswirtschaft der Welt weiter schrumpfe, da einige große Unternehmen bereits beschlossen hätten, ihre Geschäftstätigkeiten in den USA zu beenden. Welche Gründe stünden hinter dieser Entscheidung? Man könnte die Feindseligkeit von Regierungsinstitutionen gegenüber Kryptowährungen hervorheben. Darüber hinaus hätten jüngst die negativen Kommentare von US-Präsident Donald Trump belastet. Interessant sei auch, dass sich das Krypto-Dienstleistungsunternehmen Binance bereits aus den USA zurückgezogen habe. Unternehmen wie BitMEX und Bitfinex würden wiederum mit ernsthaften regulatorischen Problemen konfrontiert und müssten sich derzeit einigen Untersuchungen von US-Behörden unterziehen.