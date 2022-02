Einwände, dass Wertpapiergesetze aus den 1930er- und 40er-Jahren der Komplexität von Krypto-Finanzprodukten nicht mehr gerecht würden, lasse SEC-Chef Gary Gensler nicht gelten: "Die heutige Einigung stellt klar, dass auch der Kryptomarkt bewährten Wertpapiergesetzen wie dem Securities Act von 1933 und dem Investment Companies Act von 1940 entsprechen muss", heiße es in seinem Statement.



Darin betone der SEC-Boss einmal mehr die Bereitschaft seiner Behörde, mit Krypto-Plattformen zusammenzuarbeiten und Wege zu suchen, wie sie diesen Gesetzen gerecht werden könnten.



Die Kryptowelt sei jung und in stetigem Wandel, was Unternehmen, Nutzer und Behörden immer wieder vor große Herausforderungen stelle. Das "Lehrgeld" von BlockFi sei daher als weiterer Schritt hin zu einem regulierten Kryptomarkt zu werten, der für private und institutionelle Anleger noch attraktiver sei. Und das wiederum dürfte den weiteren Aufstieg von Kryptos wie Bitcoin und Ethereum begünstigen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (15.02.2022/ac/a/m)







