Übergeordnet sei aber natürlich auch der dezentrale Charakter von Kryptowährungen eine Herausforderung für die chinesische Regierung. "Kryptowährungen zielen letztlich darauf ab, die Macht von zentralisierten Regierungen zu reduzieren", so Musk. Und das möge man dort nicht.



Auch wenn sich Musk und viele Krypto-Trader auch in Zukunft möglichst wenig staatliche Einmischung wünschen würden, dürften die Tage der Narrenfreiheit am Kryptomarkt gezählt sein. Alleine durch die zunehmende Verflechtung mit der traditionellen Finanzwelt würden die Aufsichtsbehörden Bitcoin und Co mittelfristig genauer unter die Lupe nehmen.



Solange aber die Regulierung dabei mit mehr Augenmaß erfolge als in China, müsse das für die aufstrebende Assetklasse nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein. "Der Aktionär" bleibe jedenfalls bullish und bestätige die langfristige Kaufempfehlung für Bitcoin und Ethereum.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (29.09.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen wie der Bitcoin geraten auf der ganzen Welt ins Visier der Regulierungsbehörden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar würden die wenigsten dabei so rigoros vorgehen wie die chinesische Regierung, doch die US-Regierung solle lieber gleich ganz die Finger davon lassen - finde jedenfalls Krypto-Fan und Tesla-Chef Elon Musk.Seiner Meinung nach könnten Regierungen Kryptowährungen nicht zerstören, sondern nur ihren Aufstieg bremsen, so Musk bei der Code Conference in Beverly Hills. Auf die Frage von "New York Times"-Kolumnistin Cara Swisher, ob sich die US-Regierung an der Regulierung der Krypto-Branche beteiligen solle, habe er geantwortet: "Ich würde sagen‚tut einfach gar nichts‘".Diese Laissez-faire-Einstellung möge vielleicht auch damit zusammenhängen, dass er in der Vergangenheit gerne mal auf Twitter für seine Lieblings-Coins getrommelt und damit teils heftige Kursbewegungen ausgelöst habe. Zudem habe er mit Tesla rund 1,5 Mrd. USD in Bitcoin investiert.Hoher Energieverbrauch nur ein Teil der WahrheitNatürlich seien bei dem Gespräch auch das harte Vorgehen der chinesischen Regierung ein Thema gewesen, das in der Vorwoche erneut für heftige Turbulenzen am Kryptomarkt gesorgt habe. Musk halte es durchaus für möglich, dass die aktuellen Probleme in der Energieversorgung des Landes einen Ausschlag gegeben hätten, das energieintensive Mining von Kryptowährungen zu verbieten.