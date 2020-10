Für McAfee sei es nicht das erste Mal, dass die Behörden nach ihm fahnden würden: 2012 habe er weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als nach einem Mord an seinem Nachbarn in Belize nach ihm gesucht worden sei. Nach einer abenteuerlichen Flucht durch den Dschungel sei er in die USA zurückgekehrt und habe sich zwischenzeitlich auch als Kandidat für die Präsidentenwahl 2016 registrieren lassen. In diesem Jahr habe McAfee zunächst erneut kandidiert, habe seine Kampagne allwerdings schon im März wieder beendet.



Bitcoin bleibe der Favorit



Der Kryptomarkt sei weitgehend unreguliert, was ihn anfälliger für Betrug und fragwürdige Machenschaften mache. Viele der Krypto-Projekte, die 2017 und 2018 durch ICOs finanziert worden seien, seien mittlerweile gescheitert oder würden nur noch vor sich hindümpeln.



"Der Aktionär" rate daher seit Längerem dazu, v.a. auf große, bekannte Kryptowährungen wie den Bitcoin zu setzen. Dieser stecke aktuell in einer relativ stabilen Seitwärtsrange im Bereich zwischen 10.000 und 11.000 USD, doch der übergeordnete Trend im Chart sowie die fundamentalen Daten aus dem Bitcoin-Netzwerk würden mittel- und langfristig für weiter steigende Kurse sprechen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - John McAfee, Gründer des gleichnamigen Software-Konzerns und prominenter Krypto-Enthusiast, ist für seine exzentrische Art und Konflikte mit dem Gesetz berüchtigt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nun sei der 75-jährige US-Amerikaner in Spanien verhaftet worden. Ihm würden eine Auslieferung in die USA und eine Haftstrafe drohen.McAfee drohe wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung und unlauterer Werbung für Kryptowährungen eine jahrelange Haftstrafe in den USA. Sowohl die Börsenaufsicht SEC als auch das Justizministerium hätten am Montag (Ortszeit) in Washington mitgeteilt, Anklage erhoben zu haben.Nach Informationen aus dem spanischen Innenministerium in Madrid sei McAfee am Samstag auf dem internationalen Flughafen Barcelonas aufgrund eines US-Haftbefehls verhaftet worden und sitze seither in Untersuchungshaft. Spanische Medienberichte, McAfee habe nach Istanbul reisen wollen, habe ein Ministeriumssprecher nicht bestätigt.Das US-Justizministerium wolle McAfee wegen Steuerhinterziehung und vorsätzlicher Unterlassung von Steuererklärungen strafrechtlich belangen. Die SEC werfe ihm u.a. vor, in den Jahren 2017 und 2018 bestimmte digitale Währungen und Projekte (ICOs) empfohlen und dafür mindestens 23,1 Mio. USD kassiert zu haben, ohne dies offenzulegen. Dass McAfee seinen Bekanntheit genutzt habe, um Coins uns Token gegen Bezahlung zu bewerben, sei in der Branche bereits damals sehr kritisch gesehen worden.Eine Stellungnahme McAfees habe zunächst nicht vorgelegen. Die Anklage wegen Steuervergehen datiere bereits aus dem Juni, sei aber erst jetzt veröffentlicht worden. McAfee habe in den 1980er Jahren das nach ihm benannte, auf Antiviren-Software spezialisierte Unternehmen McAfee gegründet, aus dem er sich in den 1990er Jahren zurückgezogen habe.