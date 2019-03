Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

78,40 EUR -0,06% (28.03.2019, 08:41)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (28.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Krones-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) charttechnisch unter die Lupe.Ausgehend von ihrem Allzeithoch vom Juni vergangenen Jahres bei 122,80 EUR habe die Krones-Aktie einen Kursrückgang um mehr als 50% hinnehmen müssen. Aus charttechnischer Sicht habe der Baisseimpuls von Juni 2018 bis Februar 2019 aber lediglich einen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 65 EUR gebracht. Knapp darunter verlaufe mit dem Basisaufwärtstrend seit 2001 (auf Monatbasis bei 62,95 EUR) eine weitere massive Haltelinie. Auf dieser Basis scheine der Titel nun aber die Kurve bekommen zu haben. Zumindest stünden zuletzt sowohl im Wochen- als auch im Monatsbereich konstruktive Candlestickmuster in Form klassischer "Hammer"-Umkehrformationen zu Buche.In die gleiche Kerbe würden aktuell verschiedene Indikatoren schlagen. Während der RSI eine positive Divergenz aufweise, sei der trendfolgende MACD wieder "long" positioniert. In diesem Umfeld komme dem Widerstandsbereich aus den letzten Verlaufshochs bei knapp 78 EUR und zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (77,36/77,89 EUR) eine Schlüsselrolle zu. Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürden würde die diskutierte Bodenbildung abschließen und ein Anschlusspotenzial bis rund 90 EUR eröffnen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.03.2019)Börsenplätze Krones-Aktie:XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:78,50 EUR 0,00% (27.03.2019, 17:35)