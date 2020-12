Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

63,00 EUR +0,24% (08.12.2020, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

62,90 EUR -0,55% (08.12.2020, 11:12)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (08.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 64 Euro auf 65 Euro.Krones habe einen weiteren Stellenabbau beschlossen. Der Konzern wolle seine Personalkapazitäten dem kurz- und mittelfristig niedrigeren Geschäftsvolumen anpassen, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Bisher hätten bereits insgesamt rund 400 Mitarbeiter das Angebot zur Aufhebung des Arbeitsverhältnisses angenommen. Nun sollten in Deutschland zusätzlich 350 Stellen abgebaut werden. Krones rechne dabei 2020 im Zuge der Personalmaßnahmen insgesamt mit Sonderaufwendungen von rund 65 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge werde entsprechend bei 3,5% bis 4,0% erwartet. Die bisher in Aussicht gestellte EBITDA-Marge vor Sonderaufwendungen von 5,5% bis 6,0% sei bestätigt worden. Darüber hinaus gehe Krones im Gesamtjahr von Goodwillabschreibungen sowie sonstigen Wertanpassungen von insgesamt rund 10 Mio. Euro aus.Armer habe seine Erwartungen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. EPS: -0,51 (alt: 0,16) Euro) und 2021 (u.a. EPS: 2,44 (alt: 2,20) Euro) angepasst. Durch die Kostensenkungsmaßnahmen nähere sich Krones dem mittelfristigen Margenziel (EBITDA-Marge von 9% bis 12%).Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Krones-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 08.12.2020)Börsenplätze Krones-Aktie: