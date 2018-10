Börsenplätze Krones-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

76,25 EUR -5,63% (24.10.2018, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

76,10 EUR -6,28% (24.10.2018, 16:52)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (24.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Ein Tag vor den Q3-Zahlen passe Krones seine schon nach dem H1 sehr ambitionierte Jahresziele an. Dies überrasche den Analysten nach dem schwachen H1 und den daraufhin zurückhaltenden Managementkommentaren nicht. Auch die Markterwartung habe dies, zumindest in der Ergebnismarge, bereits widergespiegelt. Nichtsdestotrotz müsse das Management nun wieder Vertrauen aufbauen, insbesondere hinsichtlich des mittelfristigen Margenpotenzials. Das zentrale EBT-Margenziel von 8% sei zwar bestätigt worden, aber von 2020 auf 2021/22 verschoben. Genauer wolle Krones erst im Februar 2019 werden.Das Umsatzwachstum für 2018 sei von 6% auf 4% zurückgenommen worden, was nach Schätzung des Analysten nun entspreche. Die Markterwartung habe 5,7% betragen. Der Ausblick für die EBT-Marge (ohne Einmalkosten) sei von zum Vorjahr stabilen 7,0% auf ca. 6,5% gesenkt worden, leicht unter der bisherigen Prognose des Analysten bzw. der identischen Markterwartung von 6,8%. Er schätze nun 6,4% bzw. 246 Mio. EUR bzw. inkl. Einmalkosten (Mitarbeiterabbau) von 15 Mio. EUR 231 Mio. EUR. 2019 plane er 6,7% bzw. 269 Mio. EUR (Konsens: 7,2% bzw. 293 Mio. EUR). Seine Schätzung für den Gewinn je Aktie reduziere er für 2018 um 11% und für 2019 um 4%.Der neue Umsatzausblick impliziere nach +1% in H1 für H2 einen Tempogewinn auf +7%. Insbesondere Q3 dürfte basisbedingt stark gewesen sein. Q4 erwarte der Analyst rückläufig. Begründet worden sei die Zielreduktion mit hauptsächlich in H1 belastenden Währungseffekten (LBBWe ca. 50 Mio. EUR). Hinzu sei die Verschiebung eines Großprojekts (LBBWe ca. 20 bis 30 Mio. EUR) gekommen, wahrscheinlich ins Jahr 2019. Die Margenanpassung werde mit den bereits in H1 belastenden Kostensteigerungen (Material, Personal) begründet. Hinzu kämen Anlaufkosten. Dieser Effekt könnte auch noch 2019 beeinträchtigen. Für H2 impliziere der neue Ausblick eine zu H1 identische Margenreduktion von 50 Basispunkten zum Vorjahr.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Krones-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link