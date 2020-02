Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

64,35 EUR -7,68% (21.02.2020, 11:20)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (21.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) unter die Lupe.Die Ertragskraft des oberpfälzischen Unternehmens habe im abgelaufenen Jahr unter hohen Personalkosten gelitten. Das Umfeld für Krones bleibe schwierig und die Analysten seien gespalten.Das Umfeld für Krones bleibe herausfordernd und rau, die kritischen Analystenkommentare würden die Aktie am Freitag einbrechen lassen. Die zuletzt gestartete Erholungsbewegung scheine beendet. "Der Aktionär" räate weiter von einem Einstieg bei Krones ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2020)Börsenplätze Krones-Aktie:Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:65,30 EUR -6,71% (21.02.2020, 11:06)