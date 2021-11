Xetra-Aktienkurs Krones-Aktie:

97,55 EUR -0,46% (10.11.2021, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

97,50 EUR +0,21% (10.11.2021, 14:50)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (10.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 93 Euro auf 104 Euro.Die Zahlen für das Q3 2021 hätten beim operativen Ergebnis deutlich sowohl über den Analystenprogosen als auch denen des Marktes gelegen. Die Profitabilität habe sich trotz höherer Material- und Logistikkosten verbessert. Dies sei vor allem auf die ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen. Der Auftragseingang habe auch in Q3 weiter zulegen können (+36% y/y; +18% q/q). Damit liege der Auftragseingang in 9M 2021 deutlich über dem Vorkrisenniveau.Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Krones rechne weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 7% bis 9% (2020: -16,1%) y/y sowie einer EBITDA-Marge von 7% bis 8% (2020: 4,0% bzw. bereinigt um Sonderbelastungen 6,2%). Für das Q4 gehe Krones von einer anhaltend hohen Nachfrage aus. Der sehr guten Auftragslage stünden die angespannten Lieferketten gegenüber. Armer habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. EPS: 3,79 (alt: 3,43) Euro) und 2022e (u.a. EPS: 5,12 (alt: 4,94) Euro) angehoben.Markus Armer, Analyst von Independent Research, bewertet die Krones-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze Krones-Aktie: