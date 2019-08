Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

48,82 EUR -2,85% (12.08.2019, 14:07)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (12.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 58 Euro auf 54 Euro.Die Q2-Zahlen seien - wie die Gewinnwarnung von Anfang Juli habe erahnen lassen - schwach ausgefallen (u.a. EBT: -4 (Vj.: +57) Mio. Euro). Krones habe weiterhin mit überproportionalen Kostenanstiegen (Personal, Material) zu kämpfen. Insgesamt sei das Zahlenwerk ergebnisseitig moderat schwächer als von Diermeier erwartet ausgefallen. Der freie Cashflow sei zwar auch in Q2 negativ gewesen, weshalb Krones nun per Ende Juni 2019 die Nettoliquidität eingebüßt habe. Krones verfüge aber nach wie vor über recht solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.2019). Der Auftragsbestand (per 30.06.2019) sei im Quartalsverlauf gestiegen und das Book-to-Bill-Ratio habe in Q2/2019 nach wie vor über der wichtigen Marke von 1,0 (1,10 (Vj.: 1,14)) gelegen. Der Anfang Juli margenseitig reduzierte Ausblick für 2019 (u.a. EBT-Marge: rund 3%) sei wiederholt worden. Die im April gesenkte Mittelfristziele (2021 bzw. 2022) seien ebenfalls wiederholt worden (u.a. EBT-Marge: 6% bis 8%). Seine Erwartungen habe der Analysten nochmals gesenkt.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Krones-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 12.08.2019)Börsenplätze Krones-Aktie:XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:48,96 EUR -2,18% (12.08.2019, 14:09)