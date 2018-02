Börsenplätze Krones-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

111,90 EUR +0,36% (22.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

111,70 EUR +0,86% (22.02.2018, 16:03)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (22.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Umsatz über Guidance und Markterwartung: Der vorläufige Umsatz sei 2017 um ca. +9% auf 3,69 Mrd. EUR gewachsen (Konsens: 3,62 Mrd. EUR, LBBWe 3,63 Mrd. EUR). Adjustiert um Konsolidierungseffekte habe das Wachstum 2017 mit +7,2% die Guidance von +4% übertroffen. Die höhere Dynamik habe aus Projektabrechnungen in Q4 resultiert.Keine Orderabschwächung in Q4: Der Auftragseingang sei 2017 um +10% (adjustiert um Konsolidierungseffekte +7,1%) auf 3,78 Mrd. EUR expandiert. Damit habe in Q4 die Wachstumsdynamik entgegen der ursprünglichen Planung gehalten werden können. Starke Wachstumsimpulse habe das Intralogistikgeschäft beigesteuert. Das Book-to-Bill-Ratio habe 2017 im Konzern mit 1,03x im Expansionsbereich gelegen. Der Auftragsbestand sei Ende 2017 um +8,3% auf 1,24 Mrd. EUR gestiegen und biete damit eine gute Wachstumsbasis für 2018. Der positive Ordertrend habe sich laut Management auch im bisherigen Jahresverlauf fortgesetzt.EBT-Margenziel erreicht: Die stabile EBT-Marge von 7% (Konsens: 7,1%) habe dem Ausblick entsprochen. Der kapazitätsbedingte Margenrückgang in den ersten neun Monaten von -20 Basispunkten sei damit in Q4 mit 7,7% (VJ 7,4%) wieder aufgeholt worden. Absolut habe der Konzern ein EBT von 259 Mio. EUR erreicht (Konsens: 256 Mio. EUR, LBBWe: 262 Mio. EUR).Ausblick 2018: Umsatzwachstum von +6% (Konsens: +5,3%) auf 3,91 Mrd. EUR, stabile EBT-Marge von 7% (Konsens 7,2%) bzw. absolut 274 Mio. EUR (Konsens: 275 Mio. EUR). Positiven Ertragseffekten aus dem Umsatzwachstum und aus Effizienzmaßnahmen stünden strategische Belastungen (Digitalisierung, neues Werk in Ungarn) entgegen.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Krones-Aktie und das Kursziel von 128 EUR (Basis: DCF und Peergroup). Risiken: Investitionsgüterkonjunktur, Preisentwicklung. (Analyse vom 22.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link