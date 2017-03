Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (06.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 96 Euro auf 109 Euro.Der Konzern habe mit den Eckdaten für das Geschäftsjahr 2016 die Analystenprognosen übertroffen. Krones verfüge weiterhin über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen. Der Ausblick für 2017 (Umsatz: +4% y/y; EBT-Marge: 7,0%) - der keine möglichen Akquisitionen berücksichtige - liege ergebnisseitig im Rahmen der Analystenprognosen. Die 2017er Ziele würden durch die Auftragslage (Auftragseingang 2016: +7,9% y/y (bereinigt um Zukäufe: +5,2% y/y); Auftragsbestand per 31.12.2016: 1,14 (31.12.2015: 1,09) Mrd. Euro) untermauert. Gleichzeitig zeige der 2017er Ausblick aber teilweise noch keine Annäherung an die Mittelfristziele (bis 2020: jährliches Wachstum von 7% (davon: 2 Pp durch Akquisitionen); EBT-Marge 2020: 8%; Working Capital-Quote 2020: 22% (2017e: 27%; 2016: 26,7%)).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Krones-Aktie (3 Monate: +23%) weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 06.03.2017)