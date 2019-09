Bilanzprognosen für 2019



Gemäß der Konsensschätzungen für 2019 könnte der Umsatz bei 123,07 Mrd. USD liegen. Das EBIT könnte 2,84 Mrd. USD betragen. Der Gewinn je Aktie wäre bei 2,18 USD zu avisieren und die Dividende könnte demnach auf 0,58 USD anziehen. Die Nettoverschuldung des Konzerns läge 2019 bei schätzungsweise 1,03 Mrd. EUR und könnte sich 2019 auf 12,93 Mrd. USD reduzieren.



Die "The Kroger Co." präsentiert am 12. September 2019 den Quartalsbericht für das zweite Quartal 2019, so die Experten von LYXN Broker. (Analyse vom 09.09.2019)



Börsenplätze Kroger-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Kroger-Aktie:

22,635 EUR +1,55% (10.09.2019, 08:03)



NYSE-Aktienkurs Kroger-Aktie:

25,19 USD +1,98% (10.09.2019, 00:30)



ISIN Kroger-Aktie:

US5010441013



WKN Kroger-Aktie:

851544



Ticker-Symbol Kroger-Aktie:

KOG



NYSE-Symbol Kroger-Aktie:

KR



Kurzprofil The Kroger Co.:



The Kroger Co. (ISIN: US5010441013, WKN: 851544, Ticker-Symbol: KOG, NYSE-Symbol: KR) ist ein führender Betreiber von Supermärkten und Convenience Stores sowie von Juweliergeschäften und Tankstellen. Das Unternehmen betreibt Supermärkte, die unter verschiedenen Namen wie Kroger, Food 4 Less, Smith's oder King Soopers auf dem Markt auftreten. Bei ungefähr der Hälfte der Läden findet sich eine angeschlossene Tankstelle. Des Weiteren besitzt Kroger Fabriken, vor allem Bäckereien und Molkereien, in denen unterschiedliche Produkte der eigenen Labels hergestellt werden. (10.09.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Kroger-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Kroger Co. (ISIN: US5010441013, WKN: 851544, Ticker-Symbol: KOG, NYSE-Symbol: KR) (ISIN: US5010441013, WKN: 851544, Ticker-Symbol: KOG, NYSE-Symbol: KR) unter die Lupe.Die The Kroger Co. betreibe unter verschiedenen Marken 2.764 Supermärkte mit 44 Verteilerzentren. Neben eigenständigen Supermärkten würden sich auch Discounter sowie in Einkaufszentren integrierte Supermärkte finden. Im Rahmen der Supermarktkonzepte seien Apotheken, Drogerien, Juweliere, Tankstellen und weitere Services eingebunden. Kroger-Filialen würden sich in 35 US-Bundesstaaten finden. Das Unternehmen sei 1883 von Barney Kroger in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio gegründet worden. Noch heute befinde sich dort der Firmensitz. Kroger gehöre zu den größten Einzelhändlern weltweit und habe mit rund 453.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 121,1 Mrd. US-Dollar erzielt. Zu seiner Größe sei Kroger auch durch anorganisches Wachstum gekommen. Bereits 1983 habe man "Dillon Companies" hinzugekauft, die größte Akquisition war 1999 der Kauf von "Fred Meyer". Im Jahr 2014 habe man sich mit "Harris Teeter" und "Vitacost.com" verschmolzen und in 2015 habe man noch "Roundy's" mit seinen Marken "Pick'N Save", "metro market" und "Mariano's Stores" hinzugekauft. Der Konzern werde von Chairman und CEO Rodney McMullan geleitet.Kroger - Struktur, Leistungsspektrum und MarkenKroger habe mit Stand 2. Februar 2019 2.760 Supermärkte betrieben. Zu 2.270 dieser Supermärkte gehöre auch jeweils eine Apotheke und Drogerie, bei 1.547 davon sei auf dem Supermarktgelände eine Tankstelle zu finden. Kroger biete seinen Kunden alternativ zum herkömmlichen Shopping in den Filialen den so genannten "Pickup-Dienst" - auch "ClickList" genannt - an: Die Kunden würden ihre Waren online ordern und diese dann am Pickup-Punkt abholen. Alternativ gebe es 1.581 Märkte der Kroger-Gruppe, die die online bestellten Waren liefern würden. Derzeit würden rund 54 Prozent der Supermärkte in firmeneigenen Gewerbeimmobilien betrieben. Die Strategie des Konzerns sei die eigene Entwicklung und der Erwerb von Immobilien. Auf diese Weise addiere sich ein nicht zu unterschätzender Immobilienwert zum reinen Wert des Einzelhandelsgeschäfts.Insgesamt betreibe Kroger neben der Kernmarke "Kroger" auch zahlreiche weitere Supermärkte und Dienstleistungen mit Dutzenden von Marken in den USA, zum Beispiel "Fred Meyer", "Dillows", "City Market", "Bakers", "JayC", "Smith's", "QFC", "Owen's", "metro market" und "Ralphs" (Aufzählung nicht abschließend). Die jeweiligen Marken seien verschiedenen Segmenten, wie "Supermarkets", "Price-Impact Stores", "Multi-Department Stores", "Jewelry Stores", "Specialty Retailers" und "Services" zuzuordnen. Das Filialnetz sei so konzipiert, dass es im 2 bis 2,5-Meilen-Radius einen Markt vorhalte, der neben herkömmlichen Lebensmittelprodukten, frischem Obst und Gemüse, Bioprodukten, Fisch und Meeresfrüchten auch eine Apotheke und Drogerie sowie Haustierbedarf abdecke.Die Aktien von Kroger würden an der New Yorker Wertpapierbörse (New York Stock Exchange - NYSE) mit dem Börsenkürzel "KR" gehandelt. Die Wertpapiere würden unter anderem dem S&P 500 angehören. Gemäß der Zahlen zum Fiskaljahr 2019 seien rund 810 Mio. Aktien auf unverwässerter Basis und rund 818 Mio. Aktien auf verwässerter Basis ausstehend gewesen. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 8,46 Prozent Vanguard, mit 7,10 Prozent BlackRock, mit 4,97 Prozent, State Street und mit 4,48 Prozent Franklin Resources. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 5 Prozent an Wert verloren, während der S&P 500 im Vergleichszeitraum um etwa 47 Prozent gestiegen sei. Die Wertpapiere seien somit ein sehr deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 19,83 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 32,74 USD im Hoch und 20,70 USD im Tief gekostet.Der charttechnische Verlauf der Aktie von The Kroger könne in den letzten vier Handelsjahren in zwei unterschiedliche Trendverläufe eingeteilt werden. In den ersten zwei Handelsjahren habe der Wert etwa bis Oktober 2017 in sauberen Schwüngen abwärts tendiert - aus einem Kursbereich von rund 43,00 USD kommend hinab bis auf rund 20,00 USD. Eine satte Halbierung ohne nennenswerte Anzeichen für eventuelle Kaufgelegenheiten. Seit Ende 2017 habe sich zumindest zeitweise leichte Stärke bis auf knapp 33,00 USD gezeigt, die sich im laufenden Jahr jedoch schon wieder relativiert habe, da der aktuelle Freitagsschlusskurs knapp unterhalb von 25,00 USD abgelesen worden sei.Es stelle sich jetzt die Frage, ob der Wert aus charttechnischer Sicht überhaupt die Chance verdiene, auf die Liste potenzieller Kaufkandidaten zu kommen. Schließlich hätten sich in den letzten Jahren nur wenige interessante Moves gezeigt. Übergeordnet wäre dennoch nicht auszuschließen, dass sich der Wert nach einem erneuten Überschreiten der Widerstandszone von rund 27,00 USD weiterhin positiv entwickle und sogar eine realistische Chance habe, die 31,00-USD-Marke anzulaufen. Aufgrund der Geschichte der Aktie sollten potenzielle Szenarien mit konservativer Sichtweise geprüft werden. Bleibe die Aktie jedoch weiterhin unter 27,00 USD, sollten weitere Abwärtsmoves und auch der Ausbau neuer Bewegungstiefs grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, was Kaufgedanken unvorteilhaft erscheinen lasse.Fundamentaldaten 2018Bei der "The Kroger CO." werde gemäß des Rechnungslegungsstandards US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Das Fiskaljahr 2018 habe für Kroger am 2. Februar 2019 geendet. Das Unternehmen habe Umsätze in Höhe von 121,162 Mrd. USD erzielt. Im Vergleich dazu hätten die Umsätze im Vorjahr bei 122,662 Mrd. EUR gelegen. Das Ergebnis vor Steuern sei mit 3,978 Mrd. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 3,110 Mrd. USD betragen. Im Vorjahr habe der Jahresüberschuss bei 1,907 Mrd. USD gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe unverwässert bei 3,80 USD und verwässert bei 3,76 USD gelegen. Die Dividende habe 0,55 USD und die Ausschüttungssumme 441,45 Mio. USD betragen. Der Konzern habe für 2019 liquide Mittel in Höhe von 429,00 Mio. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 7,835 Mrd. EUR gelegen. Das gezeichnete Kapital sei mit 1,918 Mrd. EUR angegeben worden. Die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 30,283 Mrd. USD angegeben worden und die Bilanzsumme habe 38,118 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe mit Stand02. Februar 2019 rund 453.000 Mitarbeiter beschäftigt. (Bitte beachten: Das Fiskaljahr entspreche nicht dem Kalenderjahr)