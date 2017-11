Linz (www.aktiencheck.de) - Innerhalb der nächsten acht Jahre möchte Kroatien der europäischen Gemeinschaftswährung beitreten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Als erster Schritt sei die Teilnahme am europäischen Wechselkursmechanismus (ERM 2) geplant. Dann müsse der HRK (Kroatische Kuna) zum EUR in der Bandbreite +/-15% bleiben. Dies werde Kroatien nicht schwer fallen, weil der Kunar dieses Kriterium seit 20 Jahren erfülle. Zum Euro Beitritt sollten die Staatsschulden bei 60% vom Bruttoninlandsprodukt liegen. In diesem Punkt sei Kroatien (wie auch viele Euro-Länder) mit 82% Staatsverschuldung weit vom Ziel entfernt. Gemäß dem Ministerpräsidenten Plenkovic sei innerhalb von drei Jahren ein Abbau der Schulden auf 72% geplant. Dieses Vorhaben solle sich auch positiv auf den Wechselkurs auswirken. Der EUR/HRK-Kurs sei seit 2014 in einem leichten Abwärtstrend. Die aktuelle Korrekturbewegung dürfte bei 7,54 ein Ende finden. (02.11.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.