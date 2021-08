Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Krispy Kreme Inc.:



Krispy Kreme, Inc. (ISIN: US50101L1061, WKN: A3CTLH, Ticker-Symbol: 9YM, NASDAQ-Symbol: DNUT) ist ein Omnichannel-Unternehmen, das über ein Netzwerk von Donut-Läden, Partnerschaften mit Einzelhändlern und elektronischem Handel (E-Commerce) und Liefergeschäft tätig ist. Das Unternehmen führt seine Geschäfte in drei berichteten Segmenten: Vereinigte Staaten (USA) und Kanada, International und Marktentwicklung. Das Segment USA und Kanada besteht aus den unternehmenseigenen Betrieben in den Vereinigten Staaten und Kanada, einschließlich der Krispy Kreme- und Insomnia-Läden, der tagesfrischen Lieferung (DFD) und der Sweet-Treat-Linie unter der Marke des Unternehmens. Das Segment International umfasst die unternehmenseigenen Betriebe von Krispy Kreme im Vereinigten Königreich und Irland, Australien, Neuseeland und Mexiko. Das Segment Market Development spiegelt die Franchisebetriebe auf der ganzen Welt wider. Es umfasst auch unternehmenseigene Betriebe in Japan, die zu einem Franchiseunternehmen, KK Japan, gehörten. Das Franchisegeschäft des Unternehmens umfasst Lizenzgebühren für Franchisenehmer und den Verkauf von Doughnut-Mischungen, anderen Zutaten, Verbrauchsmaterialien und Geräten zur Doughnut-Herstellung an Franchisenehmer. (18.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Krispy Kreme-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Donut-Kette Krispy Kreme Inc. (ISIN: US50101L1061, WKN: A3CTLH, Ticker-Symbol: 9YM, NASDAQ-Symbol: DNUT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem erfolgreichen Börsenstart Anfang Juli kenne der Kurs der Krispy Kreme-Aktie seit Wochen nur noch eine Richtung: Abwärts. Daran hätten auch die am Dienstag vorgelegten Halbjahreszahlen nichts ändern können, obwohl diese auf den ersten Blick durchaus positiv ausgefallen seien. Doch die Donut-Kette sei nach wie vor äußerst üppig bewertet.Zwischen Januar und Ende Juli habe Krispy Kreme seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 33 auf 655 Millionen Dollar gesteigert. Gleichzeitig habe das Unternehmen seine Verluste um 32 Prozent auf 15 Millionen Dollar reduziert.Das starke Umsatzwachstum sei insbesondere auf die Expansion der Kaffee- und Donut-Kette zurückzuführen. Alleine im ersten Halbjahr habe das Unternehmen 1.300 neue Läden und Verkaufspunkte eröffnet - ein Zuwachs von 16 Prozent.Bei den Anlegern hätten die Zahlen allerdings keinen Heißhunger ausgelöst: Die Krispy Kreme-Aktie habe am Dienstag drei Prozent verloren und notiere auch am Mittwochnachmittag ein Prozent im Minus bei 13,90 Dollar.Und trotz der Kursverluste sei Krispy Kreme nach wie vor hoch bewertet. Das Unternehmen werde aktuell mit einem EBITDA-Multiple von 12,7 gehandelt, während die US-Peergroup in der Quick Service Restaurant-Industrie im Schnitt auf ein EBITDA-Multiple von 10,5 komme.Hohe Bewertung, überschaubares organisches Wachstum und fehlende Profitabilität - "Der Aktionär" greift bei Krispy Kreme nicht zu und bleibt an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2021)