Paris (www.aktiencheck.de) - Investitionen, die im Zuge der Coronavirus-Ausbreitung auch nur einen Hauch Gefahr versprühten, gerieten Anfang März kräftig unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dass auch der Polnische Zloty in diesem Zeitraum nicht allzu sehr gefragt gewesen sei, überrasche daher nicht wirklich, zumindest auf den ersten Blick. So habe der Zloty im Vergleich zum Euro von Anfang bis Mitte März um rund 7 Prozent abgewertet. Inzwischen habe die polnische Währung zur europäischen Gemeinschaftswährung zwar wieder Boden gutgemacht, doch das Vorkrisenniveau habe der Zloty noch nicht erreicht. Das könnte nun auch für Anleger Chancen bieten.



Richtig sei zwar, dass auch Polen von der Corona-Pandemie nicht verschont worden sei; laut der Johns Hopkins Universität sei die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen zuletzt sogar wieder angestiegen. Nachdem Polen aber schon die Folgen der Finanzkrise besser überstanden habe als die meisten EU-Staaten, könnte die Wirtschaft nun auch vergleichsweise glimpflich durch die Coronakrise kommen. So erwarte die EU-Kommission, dass das Bruttoinlandsprodukt des ostmitteleuropäischen Staates in diesem Jahr lediglich um 4,3 Prozent nachgeben werde, während für die gesamte EU ein Minus von 7,4 und für die Eurozone ein BIP-Rückgang um 7,7 Prozent erwartet werde. Dass daher auch der Zloty zum Euro weiteres Aufwärtspotenzial habe, sollte zumindest nicht ausgeschlossen werden. (12.06.2020/ac/a/m)





