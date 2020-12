- Die außerordentliche Schuldenlast der Unternehmen und Regierungen am Ende der Pandemie werde wahrscheinlich längerfristige Niedrigzinsen und eine Fortsetzung der Anleihekäufe durch die Zentralbanken zur Folge haben.



- Bei jeglicher Rotation von Gewinnern zu Verlierern an den Märkten müsse zwischen zyklischem und langfristigen Gegen- und Rückenwind unterschieden werden.



- Nachdem der US-Markt in den letzten zehn Jahren dominiert habe, könnte Asien an der Reihe sein zu glänzen. Die Region habe die Pandemie nicht nur erfolgreicher eindämmen können, sie profitiere auch von strukturellen Wachstumsaussichten.



- Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels sollten im nächsten Jahr zunehmen. Die Regierungen würden wahrscheinlich regulierend eingreifen, um privates Kapital in die Pflicht zu nehmen.



- Aufgrund der äußerst niedrigen Renditen von Staatsanleihen sei es an der Zeit, den 60:40-Ansatz beim Aufbau von Portfolios zu überdenken. Unternehmensanleihen, Immobilien, Infrastruktur und Makro-Fonds könnten Erträge und Diversifizierung bieten.



- Die zentrale Annahme der Experten für 2021 basiere auf einer Impfkampagne im ersten Halbjahr, gefolgt von einer robusten Erholung im zweiten Halbjahr. Es bestünden jedoch auf beiden Seiten dieses Szenarios Risiken, und die Anleger sollten insbesondere das Risiko einer Rückkehr der Inflation im Auge behalten. (28.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Entscheidungsträger haben viel getan, um die enorme Krise zu überbrücken, die durch das Covid-19-Virus im Jahr 2020 entstanden ist, berichten die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Die Unterstützungsmaßnahmen scheinen insgesamt zu funktionieren: Trotz eines beispiellosen Einbruchs der wirtschaftlichen Aktivität hat die Arbeitslosigkeit in Europa nur relativ leicht zugenommen und in den USA ist sie stark gefallen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Die Anzahl der Insolvenzen sei ebenfalls niedriger als erwartet gewesen. Wie könnte es im Jahr 2021 mit Blick auf Wirtschaft und Kapitalmärkte weitergehen?Die wesentlichen Einschätzungen im Überblick: