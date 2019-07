Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölmärkte werden weiterhin von den gegenläufigen Trends der konjunkturell schwachen Ölnachfrageaussichten und der geopolitischen Sorgen vor Angebotsverknappungen im Mittleren Osten bestimmt, berichten die Analysten der Nord LB.Dass die Preise nicht noch stärker nachgegeben hätten, habe derweil an erneuten Vorfällen im Mittleren Osten gelegen. Am Donnerstag habe die US Marine nahe der für den Öltransport so wichtigen Straße von Hormus eine iranische Drohne abgeschossen. Am Freitag habe der Iran einen britischen Tanker bei dem Versuch beschlagnahmt, die Meerenge zu passieren. Die Frequenz der Zwischenfälle in der Region steige und die Sorgen vor kriegerischen Auseinandersetzungen und ernsthaften Einschränkungen des Ölhandels würden wachsen. Die Versicherungskosten für Öltransporte durch die Straße von Hormus seien in diesem Rahmen bereits signifikant angestiegen. Die britische Regierung habe die Empfehlung ausgesprochen, die Region des Persischen Golfs nach Möglichkeit zu meiden.Beide Faktoren würden das wachsende Risiko für den Ölexport aus der Region verdeutlichen, selbst bei Ausbleiben eines offenen Krieges. Sollten sich Reeder im Zuge rasant wachsender Versicherungsprämien und Verlustrisiken dazu entscheiden, die Ölexporte aus der Region über längere Zeiträume zu vermindern oder auszusetzen, würden negative Folgen für die globale Ölversorgung und signifikanter Preisauftrieb entstehen. Die Aufwärtsrisiken im Zuge eines offenen Krieges im Mittleren Osten seien ohnehin enorm. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios steige. Gleichwohl gehen die Analysten der Nord LB in ihrem Basisszenario weiterhin nicht von einer Eskalation und von begrenzten Angebotsverknappungen aus. In diesem Rahmen dürfte das starke non-OPEC Angebotswachstum bei der gegebenen Nachfrageschwäche fundamental für leichtere Notierungen sorgen. Längerfristige Prognosen seien jedoch in der aktuellen Spannungslage mit erhöhten Unsicherheiten verbunden. (22.07.2019/ac/a/m)