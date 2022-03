Eine neutrale Ukraine nach dem Vorbild von Schweden und Österreich sei eine Kompromiss-Option, heiße es vom Kreml. Russland untermauere damit, dass es das wichtigste Ziel der Putin-Regierung sei, einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Doch die Aussagen würden die Hoffnung befeuern, dass eine Annäherung der Parteien und ein Ende der Kampfhandlungen möglich sei.



An der Börse würden die Anleger euphorisch reagieren. Vor allem Zykliker aus der Auto- oder Halbleiterbranche sowie die Banken würden wieder deutlich zulegen. Ein Zeichen, dass die Angst vor einem starken Konjunktureinbruch durch den Krieg abnehme. Mit dem Kursplus notiere der DAX nun wieder höher als am Tag der Ukraine-Invasion, dem 24. Februar.



Klar sei aber auch: Trotz der zunehmenden Hoffnung sei der Krieg noch nicht vorbei. Die Risiken würden hoch bleiben. Zudem stehe heute Abend die FED-Sitzung in den USA an, die die Märkte ebenfalls stark bewegen dürfte.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (16.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".