Hier fühle ich mich wohl, hier lasse ich mich gerne nieder

Mit Pflanzenpower gegen Umweltgifte

Aber Grünpflanzen werten einen Raum nicht nur optisch auf. Dass Pflanzen die Raumluft verbessern, indem sie Sauerstoff produzieren, ist allgemein bekannt. Aber sie können noch viel mehr: Pflanzen sind in der Lage, Schadstoffe aus der Luft herauszufiltern. Beschwerden wie Kopfschmerzen und eine bleierne Müdigkeit können Folgen von Schadstoffen in der Raumluft sein. Dabei ist die Lösung so einfach: Grünpflanzen! Besonders empfehlenswert sind hier Grünlilie, Birkenfeige, Bogenhanf, Einblatt, Dieffenbachia, Kentiapalme und Efeu. Ganz besonders dem in manchen Möbeln und Teppichen noch enthaltenen Formaldehyd rücken diese Pflanzen sehr effektiv zu Leibe.



Grünpflanzen bringen außerdem Leben in einen Raum, und das wöchentliche Gießen und Kontrollieren auf Schädlinge bietet eine angenehme Abwechslung vom Arbeitsalltag. Wenn die Pflanzen gut gedeihen, kommen außerdem Gefühle von Stolz und Freude auf.



Effektiv gegen widerhallende Räume

Auch die Akustik ist in Räumen mit üppiger Bepflanzung wesentlich angenehmer. Besonders in größeren Räumen kann es leicht passieren, dass ein starker Hall erzeugt wird, was den Lärmpegel stark ansteigen lässt, sobald mehrere Menschen gleichzeitig hier sprechen. Größere Pflanzen verhindern diesen Effekt besonders gut, und man fühlt sich gleich wohler. Übrigens: Je stärker gefiedert die Blätter der Pflanze sind, desto besser zerstreut sie Schallwellen. Ganz besonders Palmen leisten hier unbezahlbare Dienste, um eine gute Raumakustik zu erreichen.



Mieten statt kaufen

Moderne und ansprechenden Büros sind nicht preiswert einzurichten. So arbeiten viele Menschen immer noch in unschönen Räumen mit veralteter Einrichtung und, wenn es hoch kommt, zwei traurigen kleinen Blumentöpfen auf der Fensterbank. Eine neue Einrichtung wäre aber teuer und sprengt das Budget. Wäre es da nicht schlauer, ein neues Büro anzumieten, das bereits vollwertig und modern eingerichtet ist? So bleibt noch ein ordentliches Budget für prächtige Grünpflanzen.



Wir haben die Lösung: Unsere Vergleichsplattform vermittelt Büroräume in vielen deutschen Städten. Einfach Büro mieten in München, und schon werden zahlreiche attraktive Büroräume angezeigt. (03.04.2020/ac/a/m)









