Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Zwischen dem 23. Oktober und dem 31. Dezember bricht die Versorgung in den Krankenhäusern nur deshalb nicht zusammen, weil Pflegekräfte regelmäßig über ihre Grenzen gehen, um Patient/innen und ihr Team nicht im Stich zu lassen und dabei ihre Gesundheit ruinieren", sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. "Das ist ein Skandal, auf den die Beschäftigten an diesem Tag bundesweit hinweisen." In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober begehen Pflegekräfte in Kliniken mit unterschiedlichen Aktionen den "Jahreswechsel", am 23. Oktober empfiehlt ver.di den Beschäftigten, nicht einzuspringen, wenn sie laut Dienstplan frei haben. Damit solle ein Zeichen gesetzt werden. Es müsse aufhören, dass Arbeitgeber die hohe Einsatzbereitschaft gnadenlos ausnutzten.Es gebe kaum eine Pflegekraft, die nicht immer wieder in ihrer Freizeit angerufen und aufgefordert werde, bei Personalausfällen einzuspringen, so Bühler weiter. "Verlässliche Arbeitszeiten, garantierte Pausen, bewältigbare Aufgaben und eine angemessene Bezahlung sind die Voraussetzung dafür, den Fachkräftebedarf in den Krankenhäusern zu decken. Die Arbeitgeber haben es in der Hand, dafür zu sorgen." Doch auch die Politik stehe in der Pflicht, eine bedarfsgerechte Personalausstattung in den Kliniken zu gewährleisten. "Die bisherigen Reformpläne der Bundesregierung sind Stückwerk und legitimieren den Pflegenotstand teilweise noch. Stattdessen brauchen wir schnellstens verbindliche, am tatsächlichen Pflegebedarf ausgerichtete Personalvorgaben", so Bühler. (22.10.2018/ac/a/m)