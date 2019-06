Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

26,73 EUR +0,83% (11.06.2019, 17:45)



Nasdaq-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

30,18 USD -0,43% (11.06.2019, 17:43)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Ticker Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (11.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im letzten Monat habe Kraft Heinz mitgeteilt, die Bilanzen für einen Zeitraum von fast drei Jahren anzupassen. Jetzt habe Kraft Heinz seine internen Untersuchungen über Beschaffungspraktiken und -kontrollen abgeschlossen, womit man die Basis für die Vorlage der Quartalszahlen gelegt habe. Infolgedessen erhole sich die Kraft Heinz-Aktie, die früher stark unter Druck gestanden habe.Das Chartbild möge sich leicht verbessert haben, aber so richtig attraktiv sei die Investmentstory von Kraft Heinz weiterhin nicht. Kraft Heinz braucht dringend mehr potenzielle Blockbuster für den ernährungsbewussten Kunden von heute, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:26,61 EUR +3,95% (11.06.2019, 17:35)