Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Ende der letzten Woche konnte man eine lokale Korrektur am Rohölmarkt beobachten, so die Experten von XTB.



Betrachte man jedoch den H1-Chart, so habe der Ausverkauf an der wichtigen kurzfristigen Unterstützung gebremst werden können. Die Zone bei 68,85 Dollar sei mit der unteren Begrenzung der 1:1-Struktur und früheren Preisreaktionen markiert. Nach der Overbalance-Methodik schienen - solange der Kurs darüber liege - die Käufer im Vorteil zu sein. Sollte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen, wäre der Bereich um 70 Dollar als nächster wichtiger Widerstand zu sehen. (31.05.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >