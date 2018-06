Am Ende des amerikanischen Leitindex hätten die Papiere vom IT-Konzern Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) (-2,1%) notiert. Nach Ausscheiden des Konzernchefs Brian Krzanich würden Analysten beim Chiphersteller nun ein Führungsvakuum sehen.



In Europa seien im Sog des weltweiten Handelskrieges besonders defensive Einzelwerte gefragt gewesen. So hätten die Versorger RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) (+1,1%) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) (+2,1%) sowie der Konsumgüterhersteller Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) (+1,9%) Kurszuwächse verbuchen können.



In London seien die Anteilscheine von Inmarsat (ISIN: GB00B09LSH68, WKN: A0ERZV, Ticker-Symbol: IV4) um 12,5% abgerutscht, nachdem der französische Satellitenbetreiber Eutelsat (ISIN: FR0010221234, WKN: A0HGPT, Ticker-Symbol: E3B) nun doch kein Angebot für das britischen Unternehmen unterbreiten wolle. (27.06.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA gehörte gestern die gerade aus dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ausgeschiedene Aktie von General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) (+7,8%) zu den größten Kursgewinnern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wie bekannt geworden sei, wolle man sich nach einem Konzernumbau zukünftig auf die Bereiche Kraftwerke, alternative Energien und Luftfahrt konzentrieren. Die Medizintechniksparte solle hingegen ausgliedert und die Öl- und Gastochter Baker Hughes (ISIN: US05722G1004, WKN: A2DUAY, Ticker-Symbol: 68V) in den kommenden Jahren verkauft werden.