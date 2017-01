Urbanisierung ist einer der Schlüsselfaktoren des wirtschaftlichen Wandlungsprozesses - weg von der von staatseigenen Betrieben (State Owned Enterprises; SOE) beherrschten Schwerindustrie hin zu einer Wirtschaft, die auf dem Privatsektor beruht und von Binnenkonsum, Tourismus und Dienstleistungen getragen wird, so die Experten von UBP.



Es herrsche - zu Recht - die Überzeugung, dass Investitionen am Aktienmarkt professionelles Know-how und fachliche Erfahrung erfordern würden. Selbstverständlich bedürfe es lokaler Marktkenntnisse und Erfahrung vor Ort, um in China zu den langfristigen Gewinnern zu gehören, denn der chinesische Markt sei tatsächlich volatil und voller Unwägbarkeiten. An Anlagegelegenheiten fehle es hingegen nicht. Obwohl die Wirtschaftslage heute ungünstiger sei als in der Vergangenheit, sei eine harte Landung unwahrscheinlich. Schließlich sei die derzeitige Situation das Ergebnis einer ganzen Reihe von Wirtschaftsreformen und sollte nicht als grundsätzliche Wachstumsverlangsamung interpretiert werden. Bisher seien die Branchen des Sekundärsektors - allen voran die Immobilienbranche - die Triebfedern des Binnenwachstums gewesen. Mit den neuen Reformen solle nun der Beitrag der Branchen des Tertiärsektors erhöht werden: Gemäß der Erklärung, die mit dem 13. Fünfjahresplan abgegeben worden sei, möchte China das 2010 verzeichnete BIP und Pro-Kopf-Einkommen der Stadt- und der Landbevölkerung bis 2020 verdoppeln. Dieses Ziel könnte zu einer ausgeglicheneren, integrativeren und nachhaltigeren Entwicklung führen.



Durch diese Reformen würden langfristig ausgerichteten Investoren äußerst interessante Anlagegelegenheiten in der "New Economy" Chinas eröffnet - insbesondere in den Bereichen nationale Verteidigung, Luftfahrt, mit alternativen Energiequellen betriebene Automobile, Gesundheitsdienste, IT, Robotik und TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation). Im 12. und 13. Fünfjahresplan habe der Schwerpunkt im Wesentlichen auf diesen Sektoren gelegen. Einige dieser Branchen seien in den westlichen Staaten bereits relativ ausgereift, in China sei dies jedoch noch nicht der Fall. Für aktive Investoren bestehe die Herausforderung darin, Fachkompetenzen in China zu finden und Unternehmen mit einem Management zu ermitteln, das diese Firmen zu wirtschaftlichem Erfolg führen könne. Zusätzliches Bottom-up-Research sei für die Auswahl von anlagefähigen Titeln und Wertpapieren mit Wachstumspotenzial zentral.



Es werde davon ausgegangen, dass die chinesischen Aktienmärkte auf kurze Sicht volatil sein könnten, dank den Gewinnern der "New Economy" aber allmählich wieder einen normalen Trend einschlagen würden. Aufgrund des mangelnden Vertrauens von Marktteilnehmern in die staatseigenen Sektoren könne die allgemeine Investitionsbereitschaft sehr kurzfristig kippen. Daher empfehle es sich, diese volatilen Sektoren wie beispielsweise staatseigene Banken zu meiden. Thematische und auf Konsum beruhende Investmentchancen dürften sich weitgehend positiv entwickeln.



Was die Liquidität betreffe, so werde die chinesische Regierung mit dem Auftrag, die angebotsseitigen Reformen demnächst abzuschließen, wohl kaum weitere geld- oder fiskalpolitische Maßnahmen ergreifen, sondern werde an Offenmarktgeschäfte auf einem moderaten Niveau festhalten. Durch dieses positive Umfeld werde der Markt erneut an Stabilität gewinnen. Während die Immobilienpreise langfristig hoch bleiben und die Anleiherenditen sinken dürften, würden Aktien - insbesondere die unterbewerteten Titel der rapide wachsenden Sektoren - ein größeres Gewinnpotenzial bieten als andere Anlagen. Neue Anlagegelegenheiten, die sich aufgrund des stärkeren Konsumwachstums eröffnen würden, würden an den Märkten die Treiber für Alpha bleiben.



In der Vergangenheit hätten die meisten Anleger nur über H-Aktien Zugang zu Investitionen in China erhalten. Mit der Öffnung des chinesischen Binnenmarkts hätten die Anleger heute die Gelegenheit, ihr Exposure über A-Aktien auf diese rascher wachsenden Segmente auszuweiten (der MSCI China Index enthalte 51 und der MSCI China A Index 338 Titel zyklischer Konsumgüter, Grundbedarfsgüter, aus dem Gesundheitswesen und der Informationstechnologie). Es werde eine Untergruppe von Unternehmen ermittelt, aus der Aktien ausgewählt werden könnten, die hochwertiger und günstiger seien als die Titel aus entsprechenden Segmenten des H-Aktienmarkts. Zudem könnten Anleger die Risiken im Zusammenhang mit der Restrukturierung der "Old Economy" (Industrie, Werkstoffsektor, Energie, Finanzen usw.) besser steuern, denn am A-Aktienmarkt könnten sie in diesen Sektoren aus 480 Aktien auswählen, während ihnen am H-Aktienmarkt gerade 97 Titel zur Verfügung stünden. Am A-Aktienmarkt könnten die Anleger zudem in Segmente investieren, die praktisch nicht zugänglich wären, wenn das Universum auf in Hongkong notierte Aktien beschränkt wäre.



Es gebe Anzeichen dafür, dass 2016 ein Jahr der Trendwende für China gewesen sei - nicht nur in Bezug auf die Wirtschaft, sondern auch bei der Deregulierung der Finanzmärkte und bei chinesischen Aktien. A-Aktien seien nicht nur eine Diversifikationsquelle für das China-Engagement der Anleger, sondern würden auch Zugang zu einem größeren Pool von Anlagegelegenheiten bieten. Viele davon würden eng mit dem Wirtschaftswandel Chinas einhergehen. Der Konsum Chinas werde weiter an Bedeutung gewinnen und so erfahrenen Managern die Möglichkeit bieten, Marktineffizienzen zu nutzen. (19.01.2017/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Immer wieder wurden die Größe Chinas, die rapide wachsende Wirtschaft des Landes und die führende Rolle, die dem Land in den kommenden Jahrzehnten zukommen soll, mit Superlativen beschrieben, so Peng Yao, Fondsmanager - Asiatische Aktien bei der Union Bancaire Privée (UBP).Obwohl die meisten dieser Behauptungen gut belegt und weitgehend korrekt seien, werde das Thema des chinesischen Konsumwachstums zu oft übersehen oder missverstanden. Es werde daher von den meisten aktiven Managern nicht berücksichtigt und sei auch in den passiven Anlageformen deutlich untervertreten.Chinas "Konsum-Story" gewinne rasch an Bedeutung, sodass in der großen Auswahl der A-Aktien zahlreiche der attraktivsten Anlagegelegenheiten zu finden seien. Die Stichworte würden dabei Urbanisierung und Konsum lauten. Anscheinend habe der Markt diesen Trend einfach deshalb noch nicht voll eingepreist, weil dessen Tempo von der höchsten Stadtbevölkerung der Weltgeschichte vorgegeben werde. Und für alle China-Kritiker: Das Land könnte auch als echte gegen den Markttrend gerichtete Anlagegelegenheit erachtet werden.Der Anteil der Bevölkerung, die nach der Deng-Xiaoping-Ära geboren worden sei, habe vor kurzem den Höhepunkt erreicht: 2015 habe sie mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung ausgemacht. Diese Zahl dürfte in fünf Jahren auf zwei Drittel anwachsen. Das Konsumverhalten dieser Generation präge bereits jetzt die Politik-, Wirtschafts-, Unternehmens- und Soziallandschaft Chinas.