Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA ist die Verbraucherstimmung in den vergangenen Monaten per saldo zwar nicht weiter gestiegen, hat sich aber auf einem historisch hohen Niveau eingependelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der in den Umfragen geäußerte Optimismus der Konsumenten signalisiere, dass die Ausgabenneigung mit Blick auf die stabile Lage am US-Arbeitsmarkt wohl vergleichsweise hoch bleibe und der Konsum auch im laufenden Jahr ein wichtiges Standbein für die US-Wirtschaft darstelle. Für den aktuellen Berichtsmonat würden die Analysten sogar wieder mit einem Anstieg beim vom Conference Board erhobenen Konsumentenvertrauen von 125,1 auf 130,0 Punkte rechnen. Damit würde man sich weiter in der Nähe der Ende 2018 verzeichneten Hochstände seit dem Jahr 2000 bewegen.



In einem Umfeld, in dem politische Nachrichten, wie z. B. zum Handelsstreit zwischen den USA und China, die Finanzmärkte dominieren würden - gestern habe US-Präsident Donald Trump Fortschritte in den andauernden Verhandlungen signalisiert - dürfte die Veröffentlichung des US-Konsumentenvertrauens nur kleinere Marktbewegungen mit sich bringen. (29.10.2019/ac/a/m)



