Investoren würden zu negativ interpretieren



Die stark ausgelastete Wirtschaft und der ausgetrocknete Arbeitsmarkt würden zu Kapazitätsengpässen führen und das Wirtschaftswachstum begrenzen - insbesondere in den USA. Unternehmen würden sich in dieser Phase des Konjunkturzyklus mit einem steigenden Margendruck konfrontiert sehen, der ihre Erträge schmälere. In den USA würden die Zinserhöhungen der FED zudem eine Verteuerung des Fremdkapitals mit sich bringen und zusätzlich belasten. Dennoch würden die Umsätze noch ansehnlich wachsen und die Unternehmen seien immer noch in der Lage, Erträge zu generieren und insbesondere Dividenden auszuschütten. Insofern seien die Experten von Swisscanto Invest der Meinung, dass die Investoren die Signale des konjunkturellen Spätzyklus zu negativ interpretieren würden. Die Steigung der US-Zinskurve dürfe indes nicht aus den Augen gelassen werden. Eine immer flacher werdende Zinskurve bedeute für die Geschäftsbanken, dass die Fristentransformation schwieriger werde. Dadurch würden Banken in der Regel restriktiver bei der Kreditvergabe und die Kreditimpulse für die Wirtschaft würden schwächer, obwohl außerhalb der USA die Kreditkonditionen nach wie vor ultralocker seien.



Pfund und Euro mit Aufwertungspotenzial



Vom Umfeld einer sich verlangsamenden Weltwirtschaft und steigender geopolitischer Risiken hätten 2018 insbesondere Safe-Haven-Währungen profitiert. Zyklische Währungen hätten hingegen unter der globalen Konjunkturabschwächung gelitten und das anhaltende Brexit-Chaos habe dem britischen Pfund zugesetzt. Das Pfund starte deutlich unterbewertet ins Jahr 2019. Damit bestehe Aufwärtspotenzial, sollte es per Ende März nicht zu einem ungeordneten Brexit kommen. Dies bleibe das Hauptszenario der Experten von Swisscanto Invest, auch wenn nach der Verschiebung der Abstimmung über das Austrittsabkommen im Dezember die Wahrscheinlichkeit eines "No Deal Brexit" zugenommen habe. Über die nächsten zwölf Monate würden sie ebenfalls einen etwas stärkeren Euro gegenüber dem Schweizer Franken und dem US-Dollar sehen. Steigende Erwartungen hinsichtlich einer ersten Zinserhöhung sowie abnehmende politische Risiken in Europa dürften der Gemeinschaftswährung im Verlauf des Jahres 2019 Auftrieb geben. Möglicher Gegenwind für den Euro könnte allerdings von einer überraschend starken wirtschaftlichen Verlangsamung oder von politischen Ereignissen herrühren: ein ungeordneter Brexit, eskalierende Handelsstreitigkeiten oder ein höheres Gewicht von eurokritischen Parteien bei den Europawahlen im Mai.



Die Volatilität bleibe dem Aktienmarkt erhalten



Im Dezember hätten die Aktionäre keine Weihnachtsgeschenke erhalten. Alle Regionen hätten das Gesamtjahr unter ihrem Kursniveau von Ende 2017 beendet. Dass 2019 auch mit einer negativen Aktienmarktentwicklung enden werde, sei zwar nicht auszuschließen, doch in der Vergangenheit sei dies sehr selten vorgekommen. Das neue Jahr dürfte allerdings zumindest ähnlich anspruchsvoll beginnen wie das abgelaufene. Die wesentlichen Themen von 2018 würden uns vorerst weiter begleiten. Dazu würden vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China, der Brexit sowie die Entwicklung der Verschuldung von Privaten und Staaten zählen. Und damit stelle sich die Frage, inwieweit dadurch die globale Konjunktur beeinflusst werde. Aktieninvestoren würden derzeit befürchten, dass es zu einer Rezession komme. Das Risiko sei tatsächlich nicht unerheblich, vor allem wenn man von einem Scheitern der US-chinesischen Verhandlungen im Handelsstreit, einem ungeordneten Brexit und steigenden Kreditausfallquoten aufgrund steigender Zinsen ausgehe. Die Erfahrung habe uns allerdings gelehrt, dass Risikoszenarien in der Regel nicht eintreten würden, was Raum für Zuversicht lasse. Dies habe sich zuletzt 2017 als zu Beginn des Jahres gezeigt als aufgrund der neuen Präsidentschaft in den USA, des erstarkenden Rechtspopulismus in Europa und der Brexit-Verhandlungen mit größeren Turbulenzen gerechnet worden sei. Das Jahr habe sich letztlich als eines mit sehr geringen Marktschwankungen und weit überdurchschnittlichen Kursgewinnen bei Aktien entpuppt. Ein derartig schönes Szenario sei 2019 zwar nicht zu erwarten, weil die globale Konjunktur im Zyklus bereits weiter vorangeschritten sei und die Geldpolitik der wichtigen Zentralbanken immer weniger Rückenwind biete. Sollten die Experten von Swisscanto Invest aber allerdings mit ihrer Einschätzung richtig liegen, dass es in den nächsten zwölf Monaten wohl kaum zu einer globalen Rezession kommen werde, sei in den aktuellen Aktienkursen ein übertriebener Pessimismus der Anleger eskomptiert. (10.01.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Konjunktur: Der synchrone Aufschwung ist 2018 ins Stocken geraten und die Anzeichen mehren sich, dass das globale Wachstum ein Zwischenhoch erreicht hat, so die Experten von Swisscanto Invest.Allerdings werde die Binnenkonjunktur in einzelnen Ländern Unterstützung bieten. Das US-Wirtschaftswachstum werde sich 2019 verlangsamen, was angesichts der überausgelasteten Ressourcen aus geldpolitischer Sicht durchaus erwünscht sei. In der Eurozone würden die wirtschaftlichen Aussichten verhalten ausfallen. Das Wachstum 2019 dürfte mit 1,5 Prozent etwa dem langfristigen Durchschnitt entsprechen. Für die Schwellenländer würden die Konjunkturindikatoren eine Wachstumsstabilisierung signalisieren. Von der chinesischen Regierung könnten dieses Jahr zudem weitere wachstumsfördernde Maßnahmen erwartet werden.Finanzmärkte