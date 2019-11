Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die zuletzt an den Finanzmärkten wieder zunehmende Zuversicht bezüglich der US-Wirtschaft dürfte heute einem Lackmustest unterzogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So dürften zwar die Einzelhandelsumsätze im Oktober um 0,2% gg. Vm. zulegen und damit die insgesamt gute Entwicklung in diesem Jahr fortsetzen. Demgegenüber würden die Analysten bei der Industrieproduktion aber mit einem erneuten Monatsrückgang i. H. v. 0,5% (September: -0,4%) rechnen. Damit würde sich die Industrieschwäche - die USA seien im 3. Quartal in eine industrielle Rezession gestürzt - auch zu Beginn des 4.Quartal fortsetzen, sodass die Hoffnung für eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs weiterhin auf den Schultern der US-Konsumenten liegen dürfte.Nachdem die Aufwärtstendenz der Treasury-Renditen zuletzt gestoppt worden sei, könnten heute positive Konjunkturdaten diese wieder in Gang setzen. (15.11.2019/ac/a/m)