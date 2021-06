Wien (www.aktiencheck.de) - Mit den Einkaufsmanagerindices wurden gestern aussagekräftige Konjunkturfrühindikatoren veröffentlicht, auf die selbst Notenbanken bei ihrer Wirtschaftseinschätzung immer wieder Bezug nehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für den US-Dienstleistungsbereich sei die Erhebung zwar stärker zurückgefallen als vom Konsens angesetzt, liege aber immer noch auf einem "Boom"-Niveau. Besonders positiv sei der starke Anstieg des PMI für den europäischen Dienstleistungssektor. Aufgrund von Beschränkungen sei dieser Wirtschaftssektor bis vor wenigen Monaten noch in einer Rezession. Mit dem Abbau der Restriktionen hätten sich die Umfragewerte für Dienstleistungen sprunghaft verbessern können und so liege dieser Indikator nun ebenfalls deutlich im Expansionsbereich. Es sei mit einem starken Rebound der Geschäftsaktivität zu rechnen und die Vorzeichen würden für die Eurozone auf ein starkes BIP-Wachstum im zweiten und dritten Quartal deuten.In den letzten Monaten hätten Lieferengpässe und Kostendruck für viel Diskussion gesorgt. Die entsprechenden Sub-Umfragen der Einkaufsmanagerindices würden diesbezüglich für die Eurozone noch keine Entspannung im Juni signalisieren. Nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG bleibe Inflation(sdruck) diesen Sommer ein "heißes Thema". Unter den heute anstehenden Indikatoren stoße am ehesten der deutsche ifo-Index auf ein gewißes Interesse am Finanzmarkt. Die Vorzeichen seien klar. Die Zukunftsaussichten hätten sich bereits stark verbessert und dürften auf ihrem hohen Niveau auf der Stelle treten. Die aktuelle Lage sollte sich vor allem bei Dienstleistern deutlich verbessert haben und so den Gesamtindex weiter nach oben führen. (24.06.2021/ac/a/m)