Bonn (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Schwächephase Deutschlands macht sich inzwischen auch am hiesigen Arbeitsmarkt bemerkbar, so die Analysten von Postbank Research.



Nach dem langanhaltenden, stetigen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen (Mo., 30.09., 09:55 Uhr) deute sich in den letzten Monaten mehr und mehr eine Trendumkehr an. Gleiches gelte auch für den Stellenaufbau. So sei dessen Dynamik im Dienstleistungssektor nahezu vollkommen abhanden gekommen, während sich aus der Industrie Nachrichten über Stellenabbaumaßnahmen häufen würden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten von Postbank Research für September in saisonbereinigter Rechnung mit einem Anstieg der arbeitslos gemeldeten Personen um 5 Tsd. gegenüber dem Vormonat rechnen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sollte trotz dieses weiteren leichten Anstiegs bei 5,0% verharren. (27.09.2019/ac/a/m)





