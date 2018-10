Linz (www.aktiencheck.de) - Sowohl die aktuelle Einschätzung als auch die Erwartungen in die Wirtschaftsentwicklung gaben nach - der ZEW-Index für Deutschland liefert keine positiven Impulse, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Verunsicherung an den Aktienmärkten und die politischen Fragezeichen würden sich negativ auf das Geschäftsklima in Deutschland niederschlagen. Hoffnungen auf eine konjunkturelle Beschleunigung in der Euro Zone würden aktuell nicht geschürt. Jenseits des Atlantik stelle sich die Situation noch etwas anders dar. Stimmungsindikatoren lägen auf hohem Niveau und würden weiterhin Wachstum signalisieren. Dennoch stelle man sich mittlerweile die Frage, wann es zu einer Abkühlung komme. Die heute anstehenden Daten zum Immobiliensektor könnten einen Rückgang bei Baubeginnen und -genehmigungen bestätigen. Der Immobilienbereich sei ein Schwachpunkt in der US-Wirtschaft. Dies könnte zu einer leicht nachlassenden Zinserhöhungsfantasie beitragen. Auch heute rechnen wir mit einem seitwärts gerichteten Handel zwischen 1,1520 und 1,1670, so die Oberbank. (17.10.2018/ac/a/m)



