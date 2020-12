Auf dem Weg in Richtung vierten Advent habe sich der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) diese Woche von seiner optimistischen Seite gezeigt. Der deutsche Aktienindex habe mit über 13.690 Zählern sein bisheriges Covid-19-Hoch von 13.460 hinter sich lassen können und sich seinem Allzeithoch aus dem Februar von 13.795 Punkten genähert. Anleger scheinen trotz hoher Infektionszahlen durch die positiven Aussichten weltweiter Impfungen und guter Konjunkturdaten angetrieben worden zu sein. Zudem würden einige Börsianer noch auf eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien über ein Abkommen für die künftigen Beziehungen setzen.



Die US-Börsen hätten sich ebenfalls positiv entwickelt. Auf dieser Seite des Atlantiks habe dazu maßgeblich die Erwartung eines weiteren US-Konjunkturprogramms beigetragen. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei zwischenzeitlich auf einen Rekordstand von 3.725 Punkten gestiegen. Auch der technologielastige NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei auf einen neuen Höchstwert von 12.760 Punkten geklettert. Gefragt gewesen seien unter den Investoren weltweit erneut vor allem Aktien von Unternehmen, die besonders stark von einer möglichen konjunkturellen Erholung partizipieren dürften.



Diese Woche sei die Schweiz von den USA als Währungsmanipulator eingestuft worden. Alle drei dafür notwendigen Kriterien (Überschuss bei Warenhandel in die USA, Leistungsbilanzüberschuss von zwei Prozent des BIP sowie Interventionen der Zentralbank am Devisenmarkt) seien erfüllt worden. Die Schweizer Nationalbank sehe den Franken - nach wie vor - als zu hoch bewertet an und habe weitere Devisenmarktinterventionen nicht ausgeschlossen. Im Wochenverkauf habe der Franken um ein halbes Prozent gegenüber dem Euro verloren.



Das von Covid-19 geprägte Jahr 2020 neige sich dem Ende zu mit der hoffnungsvoll stimmenden Aussicht auf eine baldige Impfung der Bevölkerung. (Ausgabe vom 18.12.2020) (21.12.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone stieg die Produktion im Oktober überraschend auf 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, so die Analysten von Postbank Reseach.Damit belege die hiesige Industrie erneut ihre Widerstandskraft gegenüber der zweiten Welle der Covid-19-Infektionen. Doch selbst im gebeutelten Dienstleistungssektor habe sich diese Woche unerwartete Zuversicht verbreitet. Der Stimmungsindikator in Deutschland für den Dienstleistungssektor habe im Dezember überraschend ansteigen können, sei aber mit 47,7 Punkten unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten verblieben. Zuvor sei ein abermaliger Rückgang auf 44 Zähler erwartet worden. Das Verarbeitende Gewerbe habe währenddessen seinen Aufwärtstrend ungebrochen fortgesetzt. Die Stimmung in der Industrie habe mit 58,6 Punkten den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Zwar könnten die Folgen des verschärften Lockdowns nach Analystenmeinung noch für Rückschläge sorgen. Die starke Entwicklung in der Industrie könnte aber das Wachstum aller Voraussicht nach stabilisieren.