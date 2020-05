Hinzu komme, dass China nach dem Angebotsschock im Zuge der eigenen Lockdowns jetzt mit einem Nachfrageschock durch die Corona-Gegenmaßnahmen im Ausland konfrontiert sei. Entsprechend kräftig seien die Lagerbestände gestiegen und es bleibe abzuwarten, wie rasch diese abgebaut werden könnten. In den kommenden Monaten sei daher wohl eher mit weiter volatilen und teils auch wieder schwächeren Wirtschaftsdaten zu rechnen. Das gelte umso mehr, als der Dienstleistungssektor längst nicht so schnell wieder Tritt fassen könne wie das Produzierende Gewerbe. Denn an der Pandemiefront bleibe die Situation sehr fragil.



Bei Redaktionsschluss habe Peking neue flächendeckende Tests in der 11-Millionen Metropole Wuhan angekündigt, nachdem dort neuerliche COVID-19 Infektionen aufgetreten seien. Die Stadt Jilin im Nordosten mit vier Millionen Einwohnern sei abgeriegelt worden. Wie brüchig das Eis sei, zeige sich auch in Singapur. Lange Zeit sei der Stadtstaat das Vorzeigemodell für erfolgreiche Pandemiebekämpfung gewesen, verzeichne jetzt aber wieder steigende Infektionen.



Derweil würden Regierung und Notenbank weitere fiskalische und monetäre Stimuli setzen, allerdings noch immer recht dosiert. Das dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Sofern es keine neuen Störfeuer von der Pandemie gebe, spreche das für eine zumindest schrittweise wirtschaftliche Erholung in China und in der Welt im zweiten Halbjahr. Wenig hilfreich seien natürlich die wieder wachsenden Spannungen mit den USA.



Washington mache China inzwischen mehr oder minder offen für die weltweite Pandemie direkt oder indirekt verantwortlich und drohe gar mit Schadensersatzforderungen und neuen Sanktionen. Im Gegenzug habe China den "Phase 1"-Deal im Handelsstreit mit den USA zunehmend in Frage gestellt. Nicht zuletzt, weil dieser durch die abrupten weltwirtschaftlichen Verwerfungen kaum noch einzuhalten sei. Chinesische Aktien hätten auf dem Festland und in Hongkong im April im Durchschnitt um vier bis fünf Prozent zugelegt. (Ausgabe April/Mai 2020) (15.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - China wurde als erstes Land von COVID-19 getroffen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Nachdem es Peking mit extremen Maßnahmen offenbar gelungen sei, eine Ausbreitung zu verhindern, bewege sich Chinas Wirtschaft folgerichtig auch als erstes wieder in Richtung Normalisierung. Dabei hätten die letzten Exportdaten positiv überrascht und auch die Kapazitätsauslastung der meisten Betriebe scheine inzwischen vergleichsweise rasch wieder auf Normalniveaus zu liegen, jedenfalls nach offizieller Darstellung. Damit sei aber keinesfalls eine volle Wiederherstellung der früheren Produktionsmengen garantiert.