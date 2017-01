Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerwerte der Eurozone beendeten das letzte Jahr mit dem stärksten Quartalswert seit dem vierten Quartal 2015, wobei die Daten für das Verarbeitende Gewerbe auf ein 68-Monats-Hoch anzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar dürfte der Start in das neue Jahr 2017 im Januar nicht ganz so günstig wie zum Jahresabschluss 2016 ausgefallen sein. Mit 54,3 Punkten für das Verarbeitende Gewerbe und 53,1 Punkten für den Dienstleistungssektor sollten aber die jeweiligen Durchschnittswerte aus dem Jahr 2016 weiterhin überboten bleiben. Der private Konsum dürfte etwas unter den höheren Energiepreisen leiden, aber die Konjunktur im Euroraum scheine dennoch auf einen guten Start in das Jahr 2017 hinzusteuern, mit einem Wachstumsmomentum in der Region von rund 0,3%.



Besondere Aufmerksamkeit sollte heute aber die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (Supreme Court) in Großbritannien auf sich ziehen. Das Gericht entscheide heute darüber, ob die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments benötige, um das Austrittsgesuch aus der EU nach Artikel 50 zu stellen. Die Analysten würden nicht davon ausgehen, das der Zeitplan der Premierministerin Theresa May zur Erklärung des EU-Austritts spätestens per März 2017 ins Wanken komme, da das Unterhaus im Dezember 2016 in einer nicht bindenden Vereinbarung den Zeitplan der Premierministerin gebilligt habe. (24.01.2017/ac/a/m)





