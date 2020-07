Bislang habe die Geld- und Fiskalpolitik auf Rückschläge mit immer neuen Konjunkturmaßnahmen reagieren können. Die FED nehme nach wie vor eine "Whatever it takes"-Haltung ein, um Märkte und Unternehmen zu stabilisieren. Auch die Europäische Zentralbank habe mit dem umfangreichen PEPP-Kaufprogramm ein breit gefächertes Maßnahmenbündel geschaffen, um Schadensbegrenzung zu betreiben. "Geld- und Fiskalpolitik bewegen sich in neuen Dimensionen, können in dieser Form aber nicht unbegrenzt fortgeschrieben werden", so Wenzel. Er verweise darauf, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt und der Unternehmensverschuldung wichtige Faktoren für die zweite Phase sein würden, wenn die geld- und fiskalpolitischen Stimuli weniger würden. "Dennoch gehen wir für 2021 aktuell von einem Wachstum von etwa sechs Prozent in der Breite aus, mit 4,5 Prozent in den USA, 6 Prozent in der Eurozone und 8 Prozent in China", so Wenzel.



Für neues Wachstum würden auch erste positive Signale bei Frühindikatoren sprechen. So würden das Housing und Einzelhandelsumsätze sowie Frühindikatoren des Verarbeitenden Gewerbes in den USA dafür sprechen, dass die wirtschaftliche Talsohle durchschritten worden sei. Am weitesten sei China, wo bereits diverse Vorlaufindikatoren auf "Grün" gedreht hätten, zum Beispiel Auto- und Stahlproduktion, die auf Expansion eingeschwenkt seien. Die Lockerung der Ausgangssperren schlage sich ebenso positiv in der Nachfrage der Eurozone nieder.



Entsprechend präferiere Wenzel auch in seiner Anlagestrategie Risikopapiere. Er empfehle Aktien überzugewichten. Die wichtigste Stütze dafür bilde seiner Meinung nach die Überschussliquidität infolge der expansiven Geldpolitik, gefolgt von der aufkeimenden Konjunkturhoffnung. "Darüber hinaus scheint sich das Gewinnmomentum zu stabilisieren, und die Bewertungen liegen im Rahmen", so der Experte. Im Bereich Anleihen bevorzuge Wenzel Investmentgrade-Unternehmensanleihen gegenüber High Yield. Für Staatsanleihen erwarte er tendenziell eine Seitwärtsbewegung. (02.07.2020/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Die Covid-19-Pandemie ist längst nicht überwunden - das hat nicht zuletzt der erneute Anstieg der Neuinfektionen in den USA gezeigt, so Dr. Franz Wenzel, Anlagestratege bei AXA Investment Managers (AXA IM).Dennoch habe sich der Fokus in den meisten Regionen stark auf das Exit-Management verschoben, den Weg hinaus aus der Krise. Dazu passe auch die konjunkturelle Lage, erkläre Dr. Franz Wenzel: "2020 wird von einer scharfen Rezession geprägt, die ihren Tiefpunkt allerdings im zweiten Quartal erreicht haben sollte. Das zweite Halbjahr hingegen verspricht Besserung: Überdimensionale Konjunkturpakete seitens der Fiskalpolitik lassen hoffen und könnten den Grundstein für ein solides Wachstum 2021 legen." Zwar werde die Rezession weiterhin für Schlagzeilen sorgen, doch könnten sich die Märkte auf die ungebrochene Kraft der Geld- und Fiskalpolitik stützen. "Das kommt Risikopapieren zugute - ebenso wie die Anzeichen von wieder aufkeimendem Wachstum", erläutere Wenzel.