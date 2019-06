Allerdings solle die zusätzliche US-Exposition nicht zu erhöhten Währungsrisiken führen. "Wir setzen dies deshalb mit währungsgesicherten Fonds um und betrachten es als reine Vorsichtsmaßnahme." Die US-Wirtschaft laufe zwar deutlich besser als die in anderen Teilen der Welt. "Eine aggressivere Geldpolitik der FED im Vergleich zur EZB könnte jedoch auf den US-Dollar drücken", so Werner.



Auf der Rentenseite seien die Moventum-Portfolios nach Ansicht der Experten bereits gut aufgestellt. Angesichts der Zinspolitik der FED würden allerdings die Renditen auch hier sinken. "Wir erhöhen die Duration in den Portfolios deshalb nochmals deutlich von im Schnitt derzeit etwa 4 bis 4,5 auf bis zu 6,5", sage Werner.



Insgesamt habe die Gefahr einer weltweiten Rezession deutlich zugenommen. Derzeit befänden sich die Volkswirtschaften der Industrieländer auf dem Weg zu einer Japanifizierung, zu einer lange anhaltenden Stagnation bei niedriger Inflation, niedrigen Zinsen und geringem Wirtschaftswachstum. Die Konjunkturdaten für das erste Quartal, die besser gewesen seien als erwartet, würden ein wenig darüber hinwegtäuschen und seien lediglich als positive Ausrutscher zu betrachten.



Zudem drohe aus einer weiteren Richtung Ungemach: "Es ist immer wieder der US-Präsident, der mit seinen Ideen und Meinungen die Märkte durcheinanderwirbelt", sage Werner. Der von ihm selbst geschürte Optimismus, den Handelskonflikt mit China beizulegen, sei nicht nur verflogen, sondern habe sich sogar zum Negativen gewandelt. "Die Aktienmärkte zeigen sich davon noch relativ unbeeindruckt - genau wie von den zunehmenden Spannungen am Persischen Golf. Kriegerische Handlungen könnten an den Kapitalmärkten jedoch zu deutlichen Verwerfungen führen." (25.06.2019/ac/a/m)







